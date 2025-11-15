Ventimiglia, al teatro comunale va in scena lo spettacolo “1+1=1”

Il Rotaract Club Sanremo conferma che questa sera, presso il teatro comunale di Ventimiglia, andrà in scena lo spettacolo “1+1=1”, con inizio alle 21, scritto e diretto da Giuliano Pagani.
L’evento rappresenta un’importante occasione di solidarietà: il ricavato sarà devoluto in beneficenza al CSM di Bordighera, a sostegno delle attività e dei progetti dedicati alla comunità.
Il Rotaract Club Sanremo invita la cittadinanza a partecipare numerosa per condividere una serata di cultura e impegno sociale.