Allerta arancione a Sanremo: chiusure e sospensioni per la giornata di domenica 16 novembre

In relazione all'allerta meteo arancione emanata da Arpal-Protezione Civile a partire dalla ore 12 e sino alle ore 17.59 di domani (domenica 16 novembre), il Comune di Sanremo ha deciso di disporre la chiusura degli impianti sportivi, dei cimiteri, parchi, giardini comunali e dei sottopassi. È altresì disposto il divieto di accesso al molo lungo di Porto Vecchio.

Inoltre, domani, a partire delle 12, verrà aperto il Centro Operativo Comunale per un costante monitoraggio del territorio, che rimarrà operativo per tutta la durata dell'allerta. Si ricorda che in caso di bisogno, è possibile contattare il Pronto Intervento al numero 800 602 800.

Inoltre domani non si svolgeranno né la manifestazione HBRUN né la cerimonia ANPI (San Giacomo - San Romolo). Per l'HBRUN sarà comunicata a breve la nuova data, mentre la cerimonia ANPI si svolgerà il 30 novembre.