Aggressione al Pronto Soccorso di Bordighera: arrestato un uomo in stato di alterazione

Giornata movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Bordighera, chiamati a intervenire nel primo pomeriggio del 13 novembre presso l’ospedale cittadino. A segnalare la situazione, il personale sanitario del Pronto Soccorso, che ha richiesto l’invio urgente di una pattuglia tramite il 112.

Protagonista dell’episodio, un uomo originario della Guinea in evidente stato di alterazione psicofisica, che ha iniziato a urlare e a minacciare i presenti, dichiarando di voler tornare nel proprio Paese. Ignorando la presenza di pazienti e accompagnatori, ha tentato di accedere ai locali interni, costringendo il personale a interrompere temporaneamente le attività. Un infermiere è rimasto contuso nel tentativo di bloccarlo.

All’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Bordighera, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, spintonando i militari. È stato quindi immobilizzato e condotto in caserma, dove è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il giorno successivo, il Tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto e disposto la condanna a un anno di reclusione con pena sospesa.