Camporosso: con l'associazione Aceb una serata per dire basta alla violenza contro le donne

Camporosso si prepara ad accogliere un evento di forte valore sociale e umano, promosso dall’ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici, con il patrocinio del Comune. Una serata dedicata alla riflessione, alla consapevolezza e alla lotta contro la violenza di genere, un tema che continua a rappresentare una delle più gravi emergenze del nostro tempo. L’iniziativa nasce con un messaggio chiaro e potente: non possiamo restare in silenzio. Attraverso un convegno tematico e la proiezione di un cortometraggio ad alto impatto emotivo, l’appuntamento mira a far luce sulle dinamiche spesso invisibili della violenza: dalle parole manipolatorie ai controlli quotidiani, fino agli episodi più drammatici.

A intervenire saranno tre professioniste impegnate quotidianamente sul campo:

- Dott.ssa Monica Borgogno, psicologa e psicoterapeuta

- Dott.ssa Cristina Di Maio, psicologa

- Dott.ssa Ambra Del Cero, assistente sociale del Comune di Camporosso

Attraverso le loro esperienze dirette, guideranno il pubblico in un percorso di comprensione e riconoscimento dei segnali di abuso, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per spezzare il silenzio e sostenere chi vive situazioni di rischio. L’evento è dedicato a tutte le donne: a chi ha avuto la forza di denunciare, a chi combatte ogni giorno senza riuscire a parlare, e a chi ancora non può farlo. Il filo rosso della serata è un messaggio che dovrebbe diventare patrimonio comune: Se hai paura, non è amore.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa. Perché ogni voce conta e può contribuire a costruire una comunità più attenta, consapevole e pronta a intervenire.