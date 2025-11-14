"Dietro le linee nemiche", a Ventimiglia la presentazione del libro di Giorgio Caudano e Paolo Veziano (Foto)

"Dietro le linee nemiche. La guerra delle spie al confine italo-francese 1944-1945" di Giorgio Caudano e Paolo Veziano sarà presentato domani, sabato 15 novembre, alle 16 presso la biblioteca Aprosiana in piazza Bassi a Ventimiglia.

I colori e le curve delle colline e montagne che segnano il confine con la Francia della Riviera di Ponente fanno in questo volume da sfondo a una narrazione quasi cinematografica. Sono micro-racconti di spie, di avventure di guerra e di vita. La vicenda vede protagonisti spie di varie nazionalità in azione tra la Riviera degli Ulivi e la Costa Azzurra nel corso della Seconda guerra mondiale. Spie alleate, tedesche si mescolano ai partigiani sui sentieri dei nidi di ragno e ai contrabbandieri che Francesco Biamonti nei suoi libri ha descritto con perizia. Le spie, dunque, si uniscono ai protagonisti dei primi lavori di Veziano sull'emigrazione clandestina degli ebrei "stranieri" verso la Francia dal 1939 in avanti e completano un quadro storico già per sua natura intricato mano a mano che ci si avvicina all'8 settembre 1943: le loro storie, di coperture e di inganni e tecniche di brillante doppio gioco, danno al libro i colori del genere poliziesco, della spy story, in un paesaggio di fughe senza fine, per mare e per terra.

L'incontro è proposto dall'associazione nazionale partigiani d'Italia sezione di Ventimiglia con il patrocinio del Comune.