Sanremo: alla Mediateca della Pigna “Valerio Venturi” si celebra Shostakovich a 50 anni dalla morte

Un nuovo appuntamento culturale andrà in scena domani alla Pigna di Sanremo: è previsto infatti per sabato 15 novembre il secondo appuntamento della serie “Incontri in Mediateca” promossi congiuntamente dal Centro Studi Musicali “Stan Kenton” e dall’Accademia della Pigna.

Nella sala riunioni sita in Piazza del Capitolo n° 12 il maestro Riccardo Sasso, musicista e musicologo sanremese, presenterà un invito all’ascolto di un grande compositore russo del Novecento: Dimitri Shostakovich. L’ampia produzione di questo autore non è molto conosciuta, se si eccettua un famoso valzer, dunque, con l’occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte, avvenuta nel 1975, si vuole proporre un assaggio della sua arte.

Dimitri Shostakovich

Attivo nel periodo dell’Unione Sovietica, Shostakovich ha scritto sinfonie, opere, balletti e molta musica per il cinema. Il relatore Riccardo Sasso è insegnante di pianoforte, musicista attivo su più fronti, autore di saggi e da alcuni anni membro del Centro Studi Musicali “Stan Kenton” e collaboratore della rivista “The Mellophonium”.

L’incontro, con inizio alle ore 17, prevede proiezioni di immagini e ascolti, ed è ad ingresso libero.