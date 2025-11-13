Giustizia, Gianni Berrino: “Inaccettabile strumentalizzare Falcone e Borsellino per attaccare la riforma”

"La campagna diffamatoria del Fatto Quotidiano e dei programmi di La7 contro la riforma della giustizia è inaccettabile. Strumentalizzare la memoria di Falcone e Borsellino per attaccare una riforma che punta a rendere più veloce ed efficiente il sistema giudiziario è un atto vile e irrispettoso verso le loro vite e il loro sacrificio. È grave che si metta in dubbio il nostro impegno nella difesa della legalità, utilizzando il nome di Falcone e Borsellino come scudo per attacchi strumentali. Noi non dimentichiamo, e non permetteremo che la memoria di questi due martiri venga usata per scopi politici. La riforma non tocca la lotta alla mafia, anzi la rafforza. La giustizia deve essere più forte, più giusta e più vicina ai cittadini".

Così in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.