Sanremo: 'Tutta colpa dei fratelli Lumière', al Cinema Ritz il primo convegno della mostra Moreschi e Libereso, amici per natura

Sabato prossimo alle 10, il Cinema Ritz di Sanremo ospiterà il primo convegno della mostra “Moreschi e Libereso, amici per natura – intrecci di vita”.

Il titolo dell’incontro, “Tutta colpa dei fratelli Lumière”, potrà sembrare curioso, ma racchiude perfettamente lo spirito dell’iniziativa e il pensiero di Alfredo Moreschi, uno dei protagonisti della cultura cinematografica sanremese.

Moreschi amava ricordare come i fratelli Lumière, con la loro invenzione del cinema, non solo abbiano creato un mezzo tecnico straordinario, ma anche dato origine a un nuovo linguaggio narrativo e documentaristico. Da quella scintilla sarebbe poi nata tutta l’evoluzione successiva dell’arte cinematografica. Figura di spicco del cinema ligure e non solo, Moreschi ha legato il proprio nome a tre grandi capitoli della storia culturale di Sanremo:

- l’organizzazione di rassegne e cineforum, veri momenti di diffusione della cultura del film;

- la collaborazione con la Mostra Internazionale del Film d’Autore di Nino Zucchelli, che si svolgeva proprio al Cinema Ritz;

- la sua attività di cineasta indipendente, oltre che di reporter per la RAI, con opere ironiche e satiriche che ancora oggi colpiscono per la loro freschezza e intelligenza.

Durante il convegno saranno proiettati alcuni filmati rari e inediti di Moreschi, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire un autore che ha saputo coniugare impegno culturale, ironia e passione per l’immagine in movimento. L’iniziativa si inserisce all’interno della mostra dedicata all’amicizia e al sodalizio artistico tra Alfredo Moreschi e Libereso Guglielmi, due personalità profondamente legate alla natura, alla creatività e al territorio ligure.

L’ingresso è libero. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino due figure che, con linguaggi diversi ma affini, hanno saputo raccontare la vita, la curiosità e la bellezza del mondo che li circondava.