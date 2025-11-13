Sanremo: torna alla Federazione Operaia il Concerto per Silvano Pizzorno

Torna, dopo sette anni di sospensione, il memorial dedicato a Silvano Pizzorno, il cantante-chitarrista che per un quarto di secolo ha allietato le notti di migliaia di persone nel suo locale “Il Menestrello” di Arma di Taggia.

L’occasione è dettata dalla ricorrenza dei vent’anni dalla sua dipartita, poiché il musicista scomparve prematuramente il 28 settembre 2005. Il “Concerto acustico per Silvano” vedrà riuniti nel Piccolo Teatro della Federazione Operaia Sanremese, in via Corradi, numerosi artisti, amici ed estimatori del chitarrista.

L’evento si terrà domenica 16 novembre con inizio alle ore 21.00. Il cast della serata annovera alcuni tra i più noti musicisti della zona: Freddy Colt, nipote di Pizzorno, Marisa Fagnani, partner artistica di Silvano, Kino Rossini, e ancora il fisarmonicista Gianni Martini, il virtuoso violinista Davide Laura, il chitarrista Mauro Crespi, il cantante Massimo Rebaudo “Berben”, il flautista Marco Moro, il contrabbassista Mauro Parrinello, il chitarrista “manouche” Fofo Bruccoleri, Nicola Lanteri con la figlia Irma.

Omaggiare Silvano vuol dire riascoltare i migliori cantautori, un po’ di jazz, un po’ di swing, la musica brasiliana, persino un pizzico di chitarra classica e di canzone dialettale: tutto un mondo musicale che ha contraddistinto questo indimenticabile artista nella sua lunga carriera. Nelle passate edizioni del “Concerto per Silvano” lo hanno omaggiato artisti del calibro di Dodo Goya, Massimo Laura, Franco Barbera, Piero Paganelli e tanti altri.

Gli amici e gli estimatori potranno ancora ricordare Silvano Pizzorno in questa occasione in cui la Città della Musica gli rende un doveroso omaggio.