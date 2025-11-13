Bordighera: “Belotta Tacabanda”, una serata di gioco e solidarietà per sostenere la Banda Musicale di Borghetto San Nicolò

Bordighera Bene Comune è lieta di annunciare un nuovo appuntamento all’insegna della solidarietà e della valorizzazione delle eccellenze locali: “Belotta Tacabanda”, un torneo di Belotta organizzato con finalità benefica a sostegno della storica Banda Musicale di Borghetto San Nicolò.

L’evento si terrà mercoledì 19 novembre alle ore 20.45 presso la Sala Parrocchiale della Chiesa Terrasanta di Bordighera, e rappresenta un’occasione preziosa per unire divertimento, tradizione e impegno civico.

La partecipazione è aperta a tutti, con una quota di iscrizione di 10 euro a persona. L’intero ricavato sarà devoluto per supportare le attività della Banda Musicale, realtà che da decenni rappresenta un pilastro culturale per Bordighera e il suo entroterra. La Banda di Borghetto San Nicolò è infatti impegnata nella formazione musicale dei giovani, nella promozione della musica come linguaggio universale e nella salvaguardia di una tradizione che continua a unire generazioni e comunità. Sostenere la Banda significa investire nella nostra identità collettiva, nel patrimonio culturale che ci appartiene e nel valore della musica come strumento di coesione sociale.

“Belotta Tacabanda” non sarà soltanto un torneo, ma una vera e propria serata di convivialità, pensata per coinvolgere cittadini di ogni età in un’iniziativa semplice ma significativa. Tra una mano di carte e una risata, si costruirà un gesto concreto di solidarietà, capace di far risuonare ancora più forte le note della nostra Banda. L’invito è rivolto a tutti: amici, famiglie, appassionati di Belotta e chiunque desideri contribuire a una buona causa, condividendo una serata all’insegna dell’allegria e dell’impegno civico.

“Più siamo, più forte suonerà la nostra solidarietà”: con questo spirito, Bordighera Bene Comune invita la cittadinanza a partecipare numerosa, per trasformare una semplice partita in un gesto di grande valore. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero +39 389 2511198 o scrivere all’indirizzo email bordigherabenecomune@gmail.com.