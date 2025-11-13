All’Aregai Marina Hotel di Santo Stefano al Mare 'The Look of the Year': l’evento che lancia le icone della moda (Foto e Video)

L’Aregai Marina Hotel & Residence di Santo Stefano al Mare ha ospitato l’intero training camp internazionale del The Look of the Year, l’evento internazionale che lancia le icone della moda di domani. La prestigiosa finale mondiale si terrà domenica prossima alle 18:30, nella cornice esclusiva del Meridien Beach Plaza di Montecarlo, nel cuore del Principato di Monaco. In passerella, modelle e modelli da oltre 20 Paesi, selezionati nei rispettivi contest nazionali, si contenderanno il titolo più ambito nel mondo del modeling emergente.

Il video

All’interno dell’elegante e accogliente struttura affacciata sul mare, si sono svolte, ieri, sessioni formative, prove tecniche, shooting fotografici e attività di preparazione, in un contesto di eccellenza e ispirazione che rappresenta perfettamente lo spirito di The Look of the Year. L’Aregai Marina Hotel & Residence, con la sua posizione strategica e i suoi servizi d’eccellenza, ospiterà i finalisti provenienti da oltre 20 Paesi durante i giorni di preparazione, offrendo un ambiente elegante e moderno che coniuga ospitalità italiana e visione internazionale. Tra il 12 e il 16 novembre, l’Aregai Marina diventerà il quartier generale del fashion scouting mondiale, accogliendo modelle, modelli, fotografi, stylist e produttori in un contesto di eccellenza assoluta.

A curare la produzione dell’intero format è da quest’anno SHOWCASE srl, realtà leader nella creazione di Show Event, con sedi a Milano (via Montenapoleone), Torino e Sanremo, sinonimo di qualità e visione innovativa nel panorama dell'entertainment italiano.

Nato nel 1983, The Look of the Year è uno degli osservatori più autorevoli della moda internazionale, dove bellezza, stile e personalità si incontrano per anticipare le tendenze e lanciare le nuove generazioni di modelle e modelli. Ha dato il via alle carriere di icone mondiali come Gisele Bündchen, Cindy Crawford, Linda Evangelista e molte altre, protagoniste delle Fashion Week internazionali e muse dei più grandi couturier.

La serata di Montecarlo vedrà la presenza di fashion web media internazionali e testate di settore, tra cui Fashion Channel e Fashion TV, oltre a una selezione di giornalisti e opinion leader del mondo del costume e della moda. In passerella sfileranno 12 brand internazionali, indossati da modelle e modelli con hairstyling e look firmati da Al Pacino Service Show, già fornitore ufficiale di numerose produzioni RAI e punto di riferimento nell’hairstyling televisivo e fashion.

A decretare i vincitori sarà una commissione tecnica composta da esperti del settore moda, spettacolo e comunicazione, presieduta dal Direttore di una delle più influenti agenzie di Model Management di New York. Durante la serata saranno inoltre consegnati degli Award a professionisti del settore fashion che si sono distinti per creatività, impegno e innovazione.

Video Marco Ausenda - Foto Erika Bonazinga