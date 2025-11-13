Ventimiglia, riduzione dell'orario del mercato del venerdì: confronto in Comune

Una possibile riduzione dell’orario del mercato settimanale del venerdì a Ventimiglia sarà il tema al centro di un incontro, previsto domani in Comune, tra l'Amministrazione comunale e le associazioni di categoria dei commercianti e degli ambulanti.

Un'occasione di confronto sull'orario del mercato in cui verranno sottoposte, in particolare, le idee dell'Amministrazione Di Muro a riguardo. Un tema molto dibattuto sia dalla maggioranza che dalla minoranza: il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi aveva chiesto, l'anno scorso, con una mozione di anticipare di un'ora la chiusura del mercato mentre il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto, circa un mese fa, sul tema aveva presentato una mozione con la quale proponeva una riduzione dell’orario di chiusura del mercato settimanale con termine alle 14 in via sperimentale per nove mesi, nei periodi dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Nel periodo estivo l’orario proponeva, invece, la chiusura alle 16. La mozione, però, è stata ritirata, in consiglio comunale, perché "non era scritta bene", a detta del consigliere Amarella presentava, infatti, un vizio di forma.

Le associazioni di categoria domani dovranno, perciò, valutare le proposte che verranno illustrate e poi decidere sul da farsi. Al momento, l'orario del mercato del venerdì prevede la chiusura alle 17 in inverno mentre in estate alle 18.