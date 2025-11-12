Dal 15 novembre al 15 aprile obbligo di catene o pneumatici invernali sulle strade statali: ecco dove nella nostra provincia

Dal 15 novembre al 15 aprile del prossimo anno entra in vigore in Liguria l’obbligo di catene da neve a bordo o pneumatici invernali per tutti i veicoli che circolano sulle strade statali e raccordi autostradali gestiti da Anas nella regione. L’ordinanza, emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada, mira a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione durante la stagione invernale, quando sono più frequenti fenomeni di neve e ghiaccio.

Le strade statali interessate nella nostra provincia:

- SS 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja dal km 133,782 al km 138,200

- SS 28 del Colle di Nava dal km 94,944 al km 118,000

- SS 28 Var Variante di Chiusavecchia dal km 0,000 al km 2,300

- SS 28 Var/a Variante di Pieve di Teco dal km 0,000 al km 2,400

- SS 1 Via Aurelia dal km 421,813 al km 470,800

- SS 453 di Valle Arroscia dal km 0,000 al km 22,950

Queste le strade provinciali sulle quali è obbligatorio avere le catene al seguito:

S.P. 2 S. Bernardo di Mendatica-Garezzo (tutto lo sviluppo)

S.P. 3 Cosio d’Arroscia – Mendatica – Acquetico (tutto lo sviluppo)

S.P. 4 Montegrosso Pian Latte (tutto lo sviluppo)

S.P. 5 Pornassio (tutto lo sviluppo)

S.P. 6 Armo (tutto lo sviluppo)

S.P. 7 Muzio (tutto lo sviluppo)

S.P. 8 Pieve di Teco – Lovegno (tutto lo sviluppo)

S.P. 9 Siglioli (tutto lo sviluppo)

S.P. 10 Vessalico – Lenzari (tutto lo sviluppo)

S.P. 11 Ubaghetta (tutto lo sviluppo)

S.P. 12 Borghetto d’Arroscia – Gazzo (tutto lo sviluppo)

S.P. 13 Borghetto d’Arroscia – Gavenola – Gazzo (tutto lo sviluppo)

S.P. 14 Aquila d’Arroscia (tutto lo sviluppo)

S.P. 15 Leverone (tutto lo sviluppo)

S.P. 16 Costa Bacelega (tutto lo sviluppo)

S.P. 17 Rezzo – Molini di Triora (tutto lo sviluppo)

S.P. 18 Rezzo – Cenova (tutto lo sviluppo)

S.P. 19 Case Castellaro (tutto lo sviluppo)

S.P. 20 Calderara (tutto lo sviluppo)

S.P. 21 Colle San Bartolomeo – Colle d’Oggia – Carpasio

S.P. 548 ( tutto lo sviluppo)

S.P. 21bis Carpenosa (tutto il tratto di competenza provinciale)

S.P. 22 Cartari (tutto lo sviluppo)

S.P. 23 Cesio – Passo del Ginestro (tutto lo sviluppo)

S.P. 24 Borgomaro – Colle d’Oggia (tutto lo sviluppo)

S.P. 25 Ville San Pietro - Conio (tutto lo sviluppo)

S.P. 26 Borgomaro – Aurigo - Poggialto (tutto lo sviluppo)

S.P. 27 Candeasco (tutto lo sviluppo)

S.P. 28 Caravonica (tutto lo sviluppo)

S.P. 29 Gazzelli – Chiusanico – Torria (tutto lo sviluppo)

S.P. 30 Lucinasco (tutto lo sviluppo)

S.P. 31 Sarola – Olivastri (tutto lo sviluppo)

S.P. 32 Villa Viani (tutto lo sviluppo)

S.P. 33 Bestagno (tutto lo sviluppo)

S.P. 34 Villa Faraldi – Tovo dal km 5+188 (bivio S.P. 35) al km 8+800 (abitato di Tovo)

S.P. 35 Villa Faraldi – Deglio (tutto lo sviluppo)

S.P. 37 Diano Arentino dal km 3+860 al km 6+543

S.P. 39 Prelà dal km 4+250 al km 12+224 (abitato di Villa Talla compresa deviazione Valloria)

S.P. 40 Vasia – Canneto – Praello – Case Carli (tutto lo sviluppo)

S.P. 42 Dolcedo – Lecchiore (tutto lo sviluppo)

S.P. 43 Bellissimi – Trincheri – S. Brigida (tutto lo sviluppo)

S.P. 45 Pietrabruna dal km 1+230 al km 10+345

S.P. 46 Boscomare (tutto lo sviluppo)

S.P. 48 Lingueglietta (tutto lo sviluppo)

S.P. 52 Molini di Triora – Triora – Cetta (tutto lo sviluppo)

S.P. 53 Corte (tutto lo sviluppo)

S.P. 54 Valle Oxentina ( tutto lo sviluppo)

S.P. 55 Poggio – Bajardo dal km 3+000 al km 17+530 (Baiardo)

S.P. 56 Bajardo – San Romolo (tutto lo sviluppo)

S.P. 57 Seborga – Negi dal Km 6+000 al termine (Negi)

S.P. 59 Perinaldo dal km 5+000 al km 14+645

S.P. 61 Perinaldo – San Romolo (tutto lo sviluppo)

S.P. 62 Perinaldo – Apricale (tutto lo sviluppo)

S.P. 63 Isolabona – Apricale – Bajardo (tutto lo sviluppo)

S.P. 64 Valle Nervia dal km 8+000 al km 22+380

S.P. 65 Pigna – Molini di Triora (tutto lo sviluppo)

S.P. 66 Pigna Buggio (tutto lo sviluppo)

S.P. 67 Carmo Langan – Colle Melosa (tutto lo sviluppo)

S.P. 68 Rocchetta Nervina (tutto lo sviluppo)

S.P. 69 Pigna – Monte Gouta – La Colla – Camporosso dal km 0+000 al km 15+700, e dal km 31+500 al km 34+500 (La Colla)

S.P. 70 Ponte Raggio La Colla ( tutto lo sviluppo)

S.P. 71 S.S.20 – Ciaixe (tutto lo sviluppo)

S.P. 72 S.S. 20 – Collabassa (tutto lo sviluppo)

S.P. 73 Olivetta San Michele ( tutto lo sviluppo)

S.P. 74 Mendatica – San Bernardo di Mendatica (tutto lo sviluppo)

S.P. 75 di Monte Ceppo (tutto lo sviluppo)

S.P. 78 Mezza Costa (tutto lo sviluppo)

S.P. 79 Civezza – S. Brigida dal km. 0+660(chiesetta bivio S.P n° 96) al km. 4+263

S.P. 81 Loreto – Verdeggia – Realdo (tutto lo sviluppo)

S.P. 82 Pontedassio – Diano Arentino dal km 1+000 al km. 9+200

S.P. 83 Borghetto d’Arroscia - Ubaga – Montecalvo (tutto lo sviluppo)

S.P. 84 Nirasca (tutto lo sviluppo)

S.P. 85 Trovasta (tutto lo sviluppo)

S.P. 86 Ottano (tutto lo sviluppo)

S.P. 87 Berzi (tutto lo sviluppo)

S.P. 88 Monesi – Limone (tutto lo sviluppo)

S.P. 89 Triora – Passo Guardia dal km 0+000 (bivio per Goina) (tutto lo sviluppo)

S.P. 91 bretella Cesio-gallerie (tutto lo sviluppo)

S.P. 92 SS 20 (Verrandi)

S.P. 69 (La Colla) (tutto lo sviluppo)

S.P. 93 Pantasina – Colle d’Oggia

S.P. 94 Suseneo – San Martino

S.P. 95 Colle San Bartolomeo

S.P. 95 bis ex SS28 (tutto lo sviluppo)

S.P. 98 variante di Andagna (tutto lo sviluppo)

S.P. 99 ex SS28 – dal km. 1+500 (fine abitato di Pontedassio) al termine 4+710 S.P. 100 bivio

SS 28-Monesi-Rio Bavera (tutto lo sviluppo)

S.P. 154 le Salse (tutto lo sviluppo)

S.P. 453 bis (abitato di Borghetto d’Arroscia) (tutto lo sviluppo)

S.P. 548 Valle Argentina dal km 0+000 (Molini di Triora) al km 10+300 (incrocio per Montalto)

La presenza dell’obbligo sarà segnalata da apposita segnaletica verticale lungo le tratte interessate. Sono esenti dall’obbligo ciclomotori e motocicli, che potranno tuttavia circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sul manto stradale e senza precipitazioni nevose in atto. L’obbligo, inoltre, potrà essere esteso anche al di fuori del periodo previsto, qualora si verifichino condizioni meteorologiche avverse come nevicate improvvise o formazione di ghiaccio. Anas e le autorità competenti raccomandano agli automobilisti di verificare per tempo l’efficienza dei propri pneumatici invernali e di dotarsi di catene a bordo, così da evitare sanzioni e garantire una circolazione sicura per sé e per gli altri utenti della strada.