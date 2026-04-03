CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 3 aprile 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- THE DRAMA - UN SEGRETO È PER SEMPRE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Kristoffer Borgli - con Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Gates - Commedia – “Emma e Charlie si incontrano in un bar, lui cerca un approccio ma non si accorge che lei è sorda da un orecchio, e dall'altro sta ascoltando musica. Così, una volta attirata l'attenzione della ragazza, deve ripetere il discorso che si era preparato, e la loro storia comincia con quel ‘ricomincio da capo’. La coppia arriva alla vigilia del matrimonio, ma appena prima del grande evento ha l'infelice idea di partecipare, insieme ad una coppia di amici, a un gioco assai pericoloso: raccontarsi l'un l'altro la cosa peggiore che abbiano mai fatto nella loro vita fino a quel momento. Ed Emma rivela qualcosa che attirerà su di lei la diffidenza tanto della coppia di amici, quanto soprattutto di Charlie, che inizierà a chiedersi se davvero sia opportuno legarsi per tutta la vita a quella giovane donna...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 17.00 - 19.15 - 21.15 – di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- È L’ULTIMA BATTUTA? – ore 15.45 - 18.30 - 21.00 – di Bradley Cooper - con Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Bradley Cooper, Blake Kane - Commedia – “New York. Dopo 20 anni di matrimonio, Alex Novak e la moglie Tess stanno divorziando. Cercano però di mantenere rapporti amichevoli e di non alterare la loro vita familiare, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei due figli, Felix e Jude. Una sera Alex, per evitare di pagare l'ingresso all'Olive Tree Cafe, decide di iscriversi a una serata 'open mic' del Comedy Cellar, leggendario stand-up-comedy club, e inizia a farsi strada e a scoprire un nuovo scopo nella sua vita. A sua volta Tess riscopre la sua passione per la pallavolo e riceve l'offerta di diventare l'assistente allenatrice della squadra femminile degli Stati Uniti per le Olimpiadi estive del 2028. Entrambi frequentano una coppia di amici, Balls e Christine, che sembrano attraversare anche loro un momento di crisi. Le loro vite scorrono parallelamente ma s'incrociano spesso; non riescono a stare insieme ma neanche a lasciarsi. Poi una sera, casualmente, Tess scopre la 'nuova identità' di Alex...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- CENA DI CLASSE – ore 17.00 - 19.15 - 21.15 - di Francesco Mandelli - con Beatrice Arnera, Luigi Luciano, Antonino Bruschetta, Giovanni Esposito, Roberto Lipari - Commedia – “Il film racconta la generazione dei Millennials attraverso una notte fuori controllo. Diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un amico: da lì, una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, con le proprie scelte e con ciò che sono diventati...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LO STRANIERO – ore 16.15 - 18.45 - 21.30 – di François Ozon - con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud - Drammatico – “Algeri, 1938. Meursault, un impiegato trentenne, riceve la notizia della morte della madre e prende un paio di giorni di congedo dal lavoro. Dopo aver partecipato al funerale senza manifestare emozione alcuna, va al mare, dove incontra un'amica, la dattilografa Marie, con la quale inizia una relazione. Durante un pranzo sulla spiaggia, organizzato dal vicino di casa Raymond Sintès, in un giorno di solleone, i due uomini si confrontano con i ragazzi arabi che li hanno seguiti, in lite con Sintès. Poco più tardi, allontanatosi dal gruppo con una pistola in tasca, Meursault sparerà cinque colpi...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- ...CHE DIO PERDONA A TUTTI – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Pif - con Pif, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, Carlos Hipólito, Maurizio Marchetti - Commedia – “Arturo è un agente immobiliare di successo che tiene una rubrica social sul suo amore sviscerato per i dolci tipici della sua Sicilia. Col tempo si è convinto che la storia dell'esistenza di Dio sia ‘una gran minchiata’, da quarant'anni non mette piede in una chiesa e ha eletto il cannolo come unica presenza terrena del divino. Ma incontra Flora Guarneri, erede di una leggendaria pasticceria specializzata in dolci della tradizione sicula, e se ne innamora all'istante, anche grazie alla comune passione per cassate e sciù, e Flora è una fervente cattolica che va a messa tutte le domeniche e partecipa alla processione pasquale nei panni della Madonna. Per un po' Arturo si finge credente, ma il gioco non può durare all'infinito, e l'uomo dovrà decidere se abbracciare o meno la fede per rimanere accanto a Flora. Un vassoio di 35 sciù faciliterà l'apparizione che potrebbe aiutarlo nell'impresa: perché nientemeno che Papa Francesco si paleserà al miscredente per comunicargli la sua idea di fede...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL DIO DELL’AMORE – ore 16.15 - 21.15 – di Francesco Lagi - con Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna - Commedia – “Il poeta Publio Ovidio Nasone, ‘autore di best seller sempreverdi’, si aggira per la Roma di oggi, seguendo il percorso di varie coppie, ognuna in qualche modo collegata anche alla coppia successiva. La giornalista Ada, dopo tanti tentativi andati a vuoto, si scopre incinta non del compagno docente d'arte Filippo, ma di un antico ex, il musicista Pietro. Filippo a sua volta ha una giovane amante, l'allieva e cameriera part time Silvia, che attira anche le attenzioni di Arianna, cardiochirurga moglie di Ester. La psicoterapeuta Ester è invece attratta anche da un suo paziente, l'autista di bus Jacopo, che è ossessionato dalla sua ex Linda, guarda caso attuale compagna di...Pietro...”

Voto della critica: ****

- UN BEL GIORNO – ore 18.45 – di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi - Commedia – “Da quando è rimasto vedovo, Tommaso cresce da solo quattro figlie: la perfezionista Vittoria, la contestatrice Sara, la nuotatrice sincronizzata Matilde e l'arciera Elena. Di per sé è un uomo tranquillo, anzi ‘noioso e monoblocco’, che non parla d'altro che delle finestre, maniglie, infissi e doppi vetri che produce con la sua piccola azienda, coadiuvato dall'unico dipendente Italo, un sessuomane che lo spinge a ‘cercare una donna’ sul web. Anche le figlie invitano il padre a trovare una nuova compagna che lo tolga dall'isolamento in cui si è confinato seguendo il motto della sua azienda – ‘il mondo è molesto, chiudetelo fuori’. E sono proprio loro a spedirlo ad una festa della sua banca dove incontra la dirigente Lara: è un colpo di fulmine, ma Tommaso non rivela a Lara l'esistenza delle proprie figlie, temendo di spaventarla. Ciò che non sa è che, per lo stesso motivo, Lara non ha rivelato a Tommaso l'esistenza dei suoi tre figli...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 16.30 - 21.15 – di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- THE DRAMA - UN SEGRETO È PER SEMPRE – ore 21.15 – di Kristoffer Borgli - con Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Gates - Commedia – “Emma e Charlie si incontrano in un bar, lui cerca un approccio ma non si accorge che lei è sorda da un orecchio, e dall'altro sta ascoltando musica. Così, una volta attirata l'attenzione della ragazza, deve ripetere il discorso che si era preparato, e la loro storia comincia con quel ‘ricomincio da capo’. La coppia arriva alla vigilia del matrimonio, ma appena prima del grande evento ha l'infelice idea di partecipare, insieme ad una coppia di amici, a un gioco assai pericoloso: raccontarsi l'un l'altro la cosa peggiore che abbiano mai fatto nella loro vita fino a quel momento. Ed Emma rivela qualcosa che attirerà su di lei la diffidenza tanto della coppia di amici, quanto soprattutto di Charlie, che inizierà a chiedersi se davvero sia opportuno legarsi per tutta la vita a quella giovane donna...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- È L’ULTIMA BATTUTA? – ore 21.00 – di Bradley Cooper - con Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Bradley Cooper, Blake Kane - Commedia – “New York. Dopo 20 anni di matrimonio, Alex Novak e la moglie Tess stanno divorziando. Cercano però di mantenere rapporti amichevoli e di non alterare la loro vita familiare, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei due figli, Felix e Jude. Una sera Alex, per evitare di pagare l'ingresso all'Olive Tree Cafe, decide di iscriversi a una serata 'open mic' del Comedy Cellar, leggendario stand-up-comedy club, e inizia a farsi strada e a scoprire un nuovo scopo nella sua vita. A sua volta Tess riscopre la sua passione per la pallavolo e riceve l'offerta di diventare l'assistente allenatrice della squadra femminile degli Stati Uniti per le Olimpiadi estive del 2028. Entrambi frequentano una coppia di amici, Balls e Christine, che sembrano attraversare anche loro un momento di crisi. Le loro vite scorrono parallelamente ma s'incrociano spesso; non riescono a stare insieme ma neanche a lasciarsi. Poi una sera, casualmente, Tess scopre la 'nuova identità' di Alex...”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- ...CHE DIO PERDONA A TUTTI – ore 21.30 – di Pif - con Pif, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, Carlos Hipólito, Maurizio Marchetti - Commedia – “Arturo è un agente immobiliare di successo che tiene una rubrica social sul suo amore sviscerato per i dolci tipici della sua Sicilia. Col tempo si è convinto che la storia dell'esistenza di Dio sia ‘una gran minchiata’, da quarant'anni non mette piede in una chiesa e ha eletto il cannolo come unica presenza terrena del divino. Ma incontra Flora Guarneri, erede di una leggendaria pasticceria specializzata in dolci della tradizione sicula, e se ne innamora all'istante, anche grazie alla comune passione per cassate e sciù, e Flora è una fervente cattolica che va a messa tutte le domeniche e partecipa alla processione pasquale nei panni della Madonna. Per un po' Arturo si finge credente, ma il gioco non può durare all'infinito, e l'uomo dovrà decidere se abbracciare o meno la fede per rimanere accanto a Flora. Un vassoio di 35 sciù faciliterà l'apparizione che potrebbe aiutarlo nell'impresa: perché nientemeno che Papa Francesco si paleserà al miscredente per comunicargli la sua idea di fede...”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ...CHE DIO PERDONA A TUTTI – ore 16.30 – 18.45 - 21.00 – di Pif - con Pif, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, Carlos Hipólito, Maurizio Marchetti - Commedia – “Arturo è un agente immobiliare di successo che tiene una rubrica social sul suo amore sviscerato per i dolci tipici della sua Sicilia. Col tempo si è convinto che la storia dell'esistenza di Dio sia ‘una gran minchiata’, da quarant'anni non mette piede in una chiesa e ha eletto il cannolo come unica presenza terrena del divino. Ma incontra Flora Guarneri, erede di una leggendaria pasticceria specializzata in dolci della tradizione sicula, e se ne innamora all'istante, anche grazie alla comune passione per cassate e sciù, e Flora è una fervente cattolica che va a messa tutte le domeniche e partecipa alla processione pasquale nei panni della Madonna. Per un po' Arturo si finge credente, ma il gioco non può durare all'infinito, e l'uomo dovrà decidere se abbracciare o meno la fede per rimanere accanto a Flora. Un vassoio di 35 sciù faciliterà l'apparizione che potrebbe aiutarlo nell'impresa: perché nientemeno che Papa Francesco si paleserà al miscredente per comunicargli la sua idea di fede...”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 21.00 – di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- THE DRAMA - UN SEGRETO È PER SEMPRE – ore 21.00 – di Kristoffer Borgli - con Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Gates - Commedia – “Emma e Charlie si incontrano in un bar, lui cerca un approccio ma non si accorge che lei è sorda da un orecchio, e dall'altro sta ascoltando musica. Così, una volta attirata l'attenzione della ragazza, deve ripetere il discorso che si era preparato, e la loro storia comincia con quel ‘ricomincio da capo’. La coppia arriva alla vigilia del matrimonio, ma appena prima del grande evento ha l'infelice idea di partecipare, insieme ad una coppia di amici, a un gioco assai pericoloso: raccontarsi l'un l'altro la cosa peggiore che abbiano mai fatto nella loro vita fino a quel momento. Ed Emma rivela qualcosa che attirerà su di lei la diffidenza tanto della coppia di amici, quanto soprattutto di Charlie, che inizierà a chiedersi se davvero sia opportuno legarsi per tutta la vita a quella giovane donna...”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it