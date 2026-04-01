CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 1° aprile 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 17.00 - 19.15 - 21.15 – di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- THE DRAMA - UN SEGRETO È PER SEMPRE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Kristoffer Borgli - con Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Gates - Commedia – “Emma e Charlie si incontrano in un bar, lui cerca un approccio ma non si accorge che lei è sorda da un orecchio, e dall'altro sta ascoltando musica. Così, una volta attirata l'attenzione della ragazza, deve ripetere il discorso che si era preparato, e la loro storia comincia con quel ‘ricomincio da capo’. La coppia arriva alla vigilia del matrimonio, ma appena prima del grande evento ha l'infelice idea di partecipare, insieme ad una coppia di amici, a un gioco assai pericoloso: raccontarsi l'un l'altro la cosa peggiore che abbiano mai fatto nella loro vita fino a quel momento. Ed Emma rivela qualcosa che attirerà su di lei la diffidenza tanto della coppia di amici, quanto soprattutto di Charlie, che inizierà a chiedersi se davvero sia opportuno legarsi per tutta la vita a quella giovane donna...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- JUMPERS – UN SALTO TRA GLI ANIMALI – ore 16.45 – di Daniel Chong - con le voci di Tecla Insolia, Giorgio Panariello, Francesco Prando, Rossella Izzo, Piper Curda - Animazione – “Il film racconta di Mabel, un'adolescente che ama gli animali e la natura, che coglie al volo l'opportunità di provare una nuova tecnologia che le permette di comunicare con gli animali in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente!...”

Voto della critica: ***

- CENA DI CLASSE – ore 19.15 - 21.15 - di Francesco Mandelli - con Beatrice Arnera, Luigi Luciano, Antonino Bruschetta, Giovanni Esposito, Roberto Lipari - Commedia – “Il film racconta la generazione dei Millennials attraverso una notte fuori controllo. Diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un amico: da lì, una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, con le proprie scelte e con ciò che sono diventati...”

Voto della critica: ****



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CATTIVA STRADA – ore 16.15 – di Davide Angiuli - con Giulio Beranek, Malich Cissé - Drammatico – “Bari. Donato lavora in un garage ma la sua vita cambia quando una sera il suo destino s'incrocia con quello di Agust, un criminale di origini albanesi che vive secondo l'antico codice d'onore del Kanun che lo costringe a fare da palo in macchina mentre lui sta compiendo una rapina e gli sequestra la carta d'identità per non farlo scappare. Per ricompensarlo, dopo gli regala una catenina che è parte della refurtiva. Ma Donato perde il lavoro per colpa di Agust e ora ha bisogno di soldi anche per pagare le costose cure della nonna malata di Alzheimer. Così il ragazzo torna da lui e gli chiede di essere coinvolto in altri colpi. Col tempo, dopo un giuramento, tra loro nasce un legame di amicizia e Donato viene accolto e benvoluto sia dalla madre di Agust sia dalla sorella minore Erina; con loro è come se si sentisse a casa. Intanto però la malattia della nonna peggiora e i rischi per Agust aumentano ogni giorno. Così si trova davanti a un bivio: abbandonare l'attività criminale o portarla avanti fino in fondo per continuare a far parte di quella famiglia?...”

Voto della critica: ***

- TI UCCIDERANNO – ore 18.45 - 21.15 – di Kirill Sokolov - con Patricia Arquette, Tom Felton, Zazie Beetz, Heather Graham, Myha'la Herrold – Horror/Azione/Commedia – “Una giovane donna deve sopravvivere alla notte al Virgil - il covo misterioso e oscuro di un culto demoniaco - prima di essere sacrificata. Ne nasce uno scontro cinematografico audace e senza freni, tra uccisioni efferate e un umorismo nerissimo...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- L’ULTIMA MISSIONE - PROJECT HAIL MARY – ore 15.30 - 18.15 - 21.15 – di Phil Lord, Christopher Miller - con Ryan Gosling, Milana Vayntrub, Sandra Hüller, Ken Leung, James Ortiz - Fantascienza – “Risvegliatosi dopo un lungo coma farmacologico su una astronave, superato lo shock, un uomo inizia a ricordare chi è e come è finito lì. Si chiama Ryland Grace ed è un insegnante di scienze in una scuola media, ma in passato era un ricercatore universitario di biologia, con teorie controcorrente che l'hanno ostracizzato, tanto da portarlo a lasciare l'accademia. Ora il Sole sta rapidamente perdendo energia, a causa di microscopici alieni detti astrofagi, e le sue teorie su forme di vita alternative ottengono l'attenzione di Eva Stratt. A capo di una unità di crisi internazionale, che cerca di scongiurare una prossima glaciazione, Eva recluta Ryland e gli dà l'occasione di studiare gli astrofagi. Quindi gli affida il ruolo di astronauta scientifico in una missione diretta verso l'unica stella vicina che gli alieni, misteriosamente, non stanno prosciugando. Ryland sarà il solo sopravvissuto dell'equipaggio, ma arrivato a destinazione troverà un ‘collega’: un extraterrestre giunto in cerca della soluzione al medesimo problema...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LA TORTA DEL PRESIDENTE – ore 16.15 - 18.30 - 21.00 – di Hasan Hadi - con Baneen Ahmad Nayyef, Waheed Thabet Khreibat, Sajad Mohamad Qasem, Muthanna Malaghi - Drammatico – “Primavera 1990. Sull'Iraq pesano le sanzioni dell'ONU, che rendono difficile per la popolazione procurarsi cibo e medicine. Eppure, nonostante la carestia, come ogni anno, in tutte le scuole del Paese è obbligatorio festeggiare il compleanno del presidente Saddam Hussein. L'ingrato compito tocca in sorte a Lamia, una bambina di nove anni che vive con la nonna in una casa galleggiante di fango e giunchi. Le due donne partono, dunque, all'alba alla volta della città per procacciarsi gli ingredienti necessari, in compagnia di Hindi, un gallo che Lamia porta sempre con sé nel marsupio e che considera il suo migliore amico. Il mondo di Lamia e del suo compagno di scuola Saeed è un mondo caratterizzato da una situazione di estrema povertà, rispetto alla quale le poche cose che occorrono per preparare una torta appaiono beni di lusso, ingredienti preziosi che nessuno possiede più in casa e che diventano perciò terreno di scambio o, peggio, di ricatto...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- IL DIO DELL’AMORE – ore 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Francesco Lagi - con Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna - Commedia – “Il poeta Publio Ovidio Nasone, ‘autore di best seller sempreverdi’, si aggira per la Roma di oggi, seguendo il percorso di varie coppie, ognuna in qualche modo collegata anche alla coppia successiva. La giornalista Ada, dopo tanti tentativi andati a vuoto, si scopre incinta non del compagno docente d'arte Filippo, ma di un antico ex, il musicista Pietro. Filippo a sua volta ha una giovane amante, l'allieva e cameriera part time Silvia, che attira anche le attenzioni di Arianna, cardiochirurga moglie di Ester. La psicoterapeuta Ester è invece attratta anche da un suo paziente, l'autista di bus Jacopo, che è ossessionato dalla sua ex Linda, guarda caso attuale compagna di...Pietro...”

Voto della critica: ****

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- NOI E LORO – ore 16.00 – 18.30 – di Delphine Coulin, Muriel Coulin - con Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon, Arnaud Rebotini (II), Édouard Sulpice - Drammatico – “Pierre è un ferroviere cinquantenne che sta crescendo da solo, dopo la morte della moglie, i due figli. Louis, il minore, ha finito gli studi superiori e può lasciare Villerupt per studiare nella non economica Parigi. L'altro, Fus, gioca a calcio, ha una competenza da metalmeccanico e si sta pericolosamente avvicinando a gruppi di estrema destra dei quali condivide le idee e le modalità di azione. Pierre ha tutt'altri ideali e si trova in difficoltà a gestire il rapporto con il figlio...”

Voto della critica: ***

- UN BEL GIORNO – ore 21.00 – di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi - Commedia – “Da quando è rimasto vedovo, Tommaso cresce da solo quattro figlie: la perfezionista Vittoria, la contestatrice Sara, la nuotatrice sincronizzata Matilde e l'arciera Elena. Di per sé è un uomo tranquillo, anzi ‘noioso e monoblocco’, che non parla d'altro che delle finestre, maniglie, infissi e doppi vetri che produce con la sua piccola azienda, coadiuvato dall'unico dipendente Italo, un sessuomane che lo spinge a ‘cercare una donna’ sul web. Anche le figlie invitano il padre a trovare una nuova compagna che lo tolga dall'isolamento in cui si è confinato seguendo il motto della sua azienda – ‘il mondo è molesto, chiudetelo fuori’. E sono proprio loro a spedirlo ad una festa della sua banca dove incontra la dirigente Lara: è un colpo di fulmine, ma Tommaso non rivela a Lara l'esistenza delle proprie figlie, temendo di spaventarla. Ciò che non sa è che, per lo stesso motivo, Lara non ha rivelato a Tommaso l'esistenza dei suoi tre figli...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LA TORTA DEL PRESIDENTE – ore 16.00 - 18.30 – di Hasan Hadi - con Baneen Ahmad Nayyef, Waheed Thabet Khreibat, Sajad Mohamad Qasem, Muthanna Malaghi - Drammatico – “Primavera 1990. Sull'Iraq pesano le sanzioni dell'ONU, che rendono difficile per la popolazione procurarsi cibo e medicine. Eppure, nonostante la carestia, come ogni anno, in tutte le scuole del Paese è obbligatorio festeggiare il compleanno del presidente Saddam Hussein. L'ingrato compito tocca in sorte a Lamia, una bambina di nove anni che vive con la nonna in una casa galleggiante di fango e giunchi. Le due donne partono, dunque, all'alba alla volta della città per procacciarsi gli ingredienti necessari, in compagnia di Hindi, un gallo che Lamia porta sempre con sé nel marsupio e che considera il suo migliore amico. Il mondo di Lamia e del suo compagno di scuola Saeed è un mondo caratterizzato da una situazione di estrema povertà, rispetto alla quale le poche cose che occorrono per preparare una torta appaiono beni di lusso, ingredienti preziosi che nessuno possiede più in casa e che diventano perciò terreno di scambio o, peggio, di ricatto...”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 21.00 – di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0 – ore 21.00 – di Tommaso Renzoni - con Sabrina Ferilli, Gianmarco Tognazzi, Adriano Moretti, Tommaso Cassissa, Alice Maselli - Commedia – “Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali romani si ritrova a vivere la sua ultima grande avventura insieme: amori segreti, tradimenti, amicizie messe alla prova e piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola. Tra feste clandestine, motorini che sfrecciano nella notte e un viaggio improvvisato fino a Napoli, Giulio e i suoi amici dovranno affrontare il passaggio all'età adulta scoprendo che crescere significa anche sbagliare, perdonare e avere il coraggio di dire finalmente la verità...”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it