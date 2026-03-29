CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 29 marzo 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo e al cinema Olimpia di Bordighera



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- CENA DI CLASSE – ore 17.00 - 19.15 - 21.15 - di Francesco Mandelli - con Beatrice Arnera, Luigi Luciano, Antonino Bruschetta, Giovanni Esposito, Roberto Lipari - Commedia – “Il film racconta la generazione dei Millennials attraverso una notte fuori controllo. Diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un amico: da lì, una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, con le proprie scelte e con ciò che sono diventati...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- HAMNET – ore 16.00 – di Chloé Zhao - con Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn, David Wilmot - Drammatico – “Il focus del film è la figura di Agnes Hathaway, moglie del drammaturgo William Shakespeare. La vicenda è ambientata a Stratford-upon-Avon, nell'Inghilterra elisabettiana. Il fulcro della storia è incentrato sul lutto devastante affrontato dalla coppia, che ha perso il figlio undicenne, Hamnet, nel 1596 a causa della peste. La pellicola esplora la storia d'amore tra Agnes, una guaritrice che si lascia guidare dall'intuito e legata alla natura, e William, il giovane insegnante di latino che lascia la famiglia per cercare fortuna nel teatro a Londra. Dispiegata su diversi piani temporali, la narrazione intreccia momenti di passione nel passato, con la nascita dei tre figli - Susanna e i gemelli Hamnet e Judith - con il presente, segnato dal profondo dolore per la perdita del piccolo Hamnet. Agnes vive il lutto a modo suo, chiudendosi nel silenzio della natura e evitando di affrontare l'angoscia insopportabile. William invece trasforma il suo dolore in arte e il film immagina che l'autore abbia tratto da questa traumatica esperienza, l'ispirazione per il suo capolavoro: l'Amleto...”

Voto della critica: ****

- NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0 – ore 19.00 - 21.30 – di Tommaso Renzoni - con Sabrina Ferilli, Gianmarco Tognazzi, Adriano Moretti, Tommaso Cassissa, Alice Maselli - Commedia – “Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali romani si ritrova a vivere la sua ultima grande avventura insieme: amori segreti, tradimenti, amicizie messe alla prova e piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola. Tra feste clandestine, motorini che sfrecciano nella notte e un viaggio improvvisato fino a Napoli, Giulio e i suoi amici dovranno affrontare il passaggio all'età adulta scoprendo che crescere significa anche sbagliare, perdonare e avere il coraggio di dire finalmente la verità...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- JUMPERS – UN SALTO TRA GLI ANIMALI – ore 16.45 - 18.45 - 21.00 – di Daniel Chong - con le voci di Tecla Insolia, Giorgio Panariello, Francesco Prando, Rossella Izzo, Piper Curda - Animazione – “Il film racconta di Mabel, un'adolescente che ama gli animali e la natura, che coglie al volo l'opportunità di provare una nuova tecnologia che le permette di comunicare con gli animali in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente!...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CATTIVA STRADA – ore 16.15 – di Davide Angiuli - con Giulio Beranek, Malich Cissé - Drammatico – “Bari. Donato lavora in un garage ma la sua vita cambia quando una sera il suo destino s'incrocia con quello di Agust, un criminale di origini albanesi che vive secondo l'antico codice d'onore del Kanun che lo costringe a fare da palo in macchina mentre lui sta compiendo una rapina e gli sequestra la carta d'identità per non farlo scappare. Per ricompensarlo, dopo gli regala una catenina che è parte della refurtiva. Ma Donato perde il lavoro per colpa di Agust e ora ha bisogno di soldi anche per pagare le costose cure della nonna malata di Alzheimer. Così il ragazzo torna da lui e gli chiede di essere coinvolto in altri colpi. Col tempo, dopo un giuramento, tra loro nasce un legame di amicizia e Donato viene accolto e benvoluto sia dalla madre di Agust sia dalla sorella minore Erina; con loro è come se si sentisse a casa. Intanto però la malattia della nonna peggiora e i rischi per Agust aumentano ogni giorno. Così si trova davanti a un bivio: abbandonare l'attività criminale o portarla avanti fino in fondo per continuare a far parte di quella famiglia?...”

Voto della critica: ***

- TI UCCIDERANNO – ore 18.45 - 21.15 – di Kirill Sokolov - con Patricia Arquette, Tom Felton, Zazie Beetz, Heather Graham, Myha'la Herrold – Horror/Azione/Commedia – “Una giovane donna deve sopravvivere alla notte al Virgil - il covo misterioso e oscuro di un culto demoniaco - prima di essere sacrificata. Ne nasce uno scontro cinematografico audace e senza freni, tra uccisioni efferate e un umorismo nerissimo...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- L’ULTIMA MISSIONE - PROJECT HAIL MARY – ore 15.30 - 18.15 - 21.15 – di Phil Lord, Christopher Miller - con Ryan Gosling, Milana Vayntrub, Sandra Hüller, Ken Leung, James Ortiz - Fantascienza – “Risvegliatosi dopo un lungo coma farmacologico su una astronave, superato lo shock, un uomo inizia a ricordare chi è e come è finito lì. Si chiama Ryland Grace ed è un insegnante di scienze in una scuola media, ma in passato era un ricercatore universitario di biologia, con teorie controcorrente che l'hanno ostracizzato, tanto da portarlo a lasciare l'accademia. Ora il Sole sta rapidamente perdendo energia, a causa di microscopici alieni detti astrofagi, e le sue teorie su forme di vita alternative ottengono l'attenzione di Eva Stratt. A capo di una unità di crisi internazionale, che cerca di scongiurare una prossima glaciazione, Eva recluta Ryland e gli dà l'occasione di studiare gli astrofagi. Quindi gli affida il ruolo di astronauta scientifico in una missione diretta verso l'unica stella vicina che gli alieni, misteriosamente, non stanno prosciugando. Ryland sarà il solo sopravvissuto dell'equipaggio, ma arrivato a destinazione troverà un ‘collega’: un extraterrestre giunto in cerca della soluzione al medesimo problema...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LA TORTA DEL PRESIDENTE – ore 16.15 - 18.30 - 21.00 – di Hasan Hadi - con Baneen Ahmad Nayyef, Waheed Thabet Khreibat, Sajad Mohamad Qasem, Muthanna Malaghi - Drammatico – “Primavera 1990. Sull'Iraq pesano le sanzioni dell'ONU, che rendono difficile per la popolazione procurarsi cibo e medicine. Eppure, nonostante la carestia, come ogni anno, in tutte le scuole del Paese è obbligatorio festeggiare il compleanno del presidente Saddam Hussein. L'ingrato compito tocca in sorte a Lamia, una bambina di nove anni che vive con la nonna in una casa galleggiante di fango e giunchi. Le due donne partono, dunque, all'alba alla volta della città per procacciarsi gli ingredienti necessari, in compagnia di Hindi, un gallo che Lamia porta sempre con sé nel marsupio e che considera il suo migliore amico. Il mondo di Lamia e del suo compagno di scuola Saeed è un mondo caratterizzato da una situazione di estrema povertà, rispetto alla quale le poche cose che occorrono per preparare una torta appaiono beni di lusso, ingredienti preziosi che nessuno possiede più in casa e che diventano perciò terreno di scambio o, peggio, di ricatto...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- IL DIO DELL’AMORE – ore 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Francesco Lagi - con Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna - Commedia – “Il poeta Publio Ovidio Nasone, ‘autore di best seller sempreverdi’, si aggira per la Roma di oggi, seguendo il percorso di varie coppie, ognuna in qualche modo collegata anche alla coppia successiva. La giornalista Ada, dopo tanti tentativi andati a vuoto, si scopre incinta non del compagno docente d'arte Filippo, ma di un antico ex, il musicista Pietro. Filippo a sua volta ha una giovane amante, l'allieva e cameriera part time Silvia, che attira anche le attenzioni di Arianna, cardiochirurga moglie di Ester. La psicoterapeuta Ester è invece attratta anche da un suo paziente, l'autista di bus Jacopo, che è ossessionato dalla sua ex Linda, guarda caso attuale compagna di...Pietro...”

Voto della critica: ****

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- UN BEL GIORNO – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi - Commedia – “Da quando è rimasto vedovo, Tommaso cresce da solo quattro figlie: la perfezionista Vittoria, la contestatrice Sara, la nuotatrice sincronizzata Matilde e l'arciera Elena. Di per sé è un uomo tranquillo, anzi ‘noioso e monoblocco’, che non parla d'altro che delle finestre, maniglie, infissi e doppi vetri che produce con la sua piccola azienda, coadiuvato dall'unico dipendente Italo, un sessuomane che lo spinge a ‘cercare una donna’ sul web. Anche le figlie invitano il padre a trovare una nuova compagna che lo tolga dall'isolamento in cui si è confinato seguendo il motto della sua azienda – ‘il mondo è molesto, chiudetelo fuori’. E sono proprio loro a spedirlo ad una festa della sua banca dove incontra la dirigente Lara: è un colpo di fulmine, ma Tommaso non rivela a Lara l'esistenza delle proprie figlie, temendo di spaventarla. Ciò che non sa è che, per lo stesso motivo, Lara non ha rivelato a Tommaso l'esistenza dei suoi tre figli...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

- IL DIO DELL’AMORE – ore 16.30 – di Francesco Lagi - con Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna - Commedia – “Il poeta Publio Ovidio Nasone, ‘autore di best seller sempreverdi’, si aggira per la Roma di oggi, seguendo il percorso di varie coppie, ognuna in qualche modo collegata anche alla coppia successiva. La giornalista Ada, dopo tanti tentativi andati a vuoto, si scopre incinta non del compagno docente d'arte Filippo, ma di un antico ex, il musicista Pietro. Filippo a sua volta ha una giovane amante, l'allieva e cameriera part time Silvia, che attira anche le attenzioni di Arianna, cardiochirurga moglie di Ester. La psicoterapeuta Ester è invece attratta anche da un suo paziente, l'autista di bus Jacopo, che è ossessionato dalla sua ex Linda, guarda caso attuale compagna di...Pietro...”

Voto della critica: ****

- L’ULTIMA MISSIONE - PROJECT HAIL MARY – ore 20.30 – di Phil Lord, Christopher Miller - con Ryan Gosling, Milana Vayntrub, Sandra Hüller, Ken Leung, James Ortiz - Fantascienza – “Risvegliatosi dopo un lungo coma farmacologico su una astronave, superato lo shock, un uomo inizia a ricordare chi è e come è finito lì. Si chiama Ryland Grace ed è un insegnante di scienze in una scuola media, ma in passato era un ricercatore universitario di biologia, con teorie controcorrente che l'hanno ostracizzato, tanto da portarlo a lasciare l'accademia. Ora il Sole sta rapidamente perdendo energia, a causa di microscopici alieni detti astrofagi, e le sue teorie su forme di vita alternative ottengono l'attenzione di Eva Stratt. A capo di una unità di crisi internazionale, che cerca di scongiurare una prossima glaciazione, Eva recluta Ryland e gli dà l'occasione di studiare gli astrofagi. Quindi gli affida il ruolo di astronauta scientifico in una missione diretta verso l'unica stella vicina che gli alieni, misteriosamente, non stanno prosciugando. Ryland sarà il solo sopravvissuto dell'equipaggio, ma arrivato a destinazione troverà un ‘collega’: un extraterrestre giunto in cerca della soluzione al medesimo problema...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Tripla Programmazione

- NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0 – ore 16.00 – di Tommaso Renzoni - con Sabrina Ferilli, Gianmarco Tognazzi, Adriano Moretti, Tommaso Cassissa, Alice Maselli - Commedia – “Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali romani si ritrova a vivere la sua ultima grande avventura insieme: amori segreti, tradimenti, amicizie messe alla prova e piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola. Tra feste clandestine, motorini che sfrecciano nella notte e un viaggio improvvisato fino a Napoli, Giulio e i suoi amici dovranno affrontare il passaggio all'età adulta scoprendo che crescere significa anche sbagliare, perdonare e avere il coraggio di dire finalmente la verità...”

Voto della critica: ***

- IL BENE COMUNE – ore 18.00 - di Rocco Papaleo - con Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto - Commedia – “Biagio Riccio è un sognatore nato in un piccolo paese che dopo una breve carriera militare (terminata quando lui ha insistito per fare la ‘cosa giusta’) è diventato una guida turistica, specializzandosi nel suo territorio natale, a metà fra la Lucania e la Calabria. Un giorno riceve la telefonata di Raffaella Cursaro, un'attrice di non troppo successo che gestisce un laboratorio teatrale presso una casa di accoglienza. Il laboratorio invita le detenute a immaginarsi come alberi, e Raffaella ha pensato di portarle a vedere da vicino il Pino Loricato, una pianta centenaria che riesce a sopravvivere in condizioni estreme ed è per questo considerato un simbolo di resilienza. A seguire Biagio e suo nipote Luciano, un ventenne che ha rinunciato all'università e nell'attesa di capire cosa vorrà fare della sua vita si allena nella corsa, sono quattro donne: Samanta, finita nei guai per raccogliere i soldi necessari a sfuggire al marito violento; Fiammetta, cantautrice che si è vendicata di una manager fedifraga; Anny, ingegnere informatica improvvisatasi hacker; e Gurdun, infermiera improvvisatasi rapinatrice...”

Voto della critica: ****

- TI UCCIDERANNO – ore 21.00 – di Kirill Sokolov - con Patricia Arquette, Tom Felton, Zazie Beetz, Heather Graham, Myha'la Herrold – Horror/Azione/Commedia – “Una giovane donna deve sopravvivere alla notte al Virgil - il covo misterioso e oscuro di un culto demoniaco - prima di essere sacrificata. Ne nasce uno scontro cinematografico audace e senza freni, tra uccisioni efferate e un umorismo nerissimo...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- JUMPERS – UN SALTO TRA GLI ANIMALI – ore 16.15 – di Daniel Chong - con le voci di Tecla Insolia, Giorgio Panariello, Francesco Prando, Rossella Izzo, Piper Curda - Animazione – “Il film racconta di Mabel, un'adolescente che ama gli animali e la natura, che coglie al volo l'opportunità di provare una nuova tecnologia che le permette di comunicare con gli animali in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente!...”

Voto della critica: ***

- CENA DI CLASSE – ore 18.15 - 20.45 - di Francesco Mandelli - con Beatrice Arnera, Luigi Luciano, Antonino Bruschetta, Giovanni Esposito, Roberto Lipari - Commedia – “Il film racconta la generazione dei Millennials attraverso una notte fuori controllo. Diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un amico: da lì, una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, con le proprie scelte e con ciò che sono diventati...”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IL DIO DELL’AMORE – ore 15.45 - 18.00 - 20.45 – di Francesco Lagi - con Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna - Commedia – “Il poeta Publio Ovidio Nasone, ‘autore di best seller sempreverdi’, si aggira per la Roma di oggi, seguendo il percorso di varie coppie, ognuna in qualche modo collegata anche alla coppia successiva. La giornalista Ada, dopo tanti tentativi andati a vuoto, si scopre incinta non del compagno docente d'arte Filippo, ma di un antico ex, il musicista Pietro. Filippo a sua volta ha una giovane amante, l'allieva e cameriera part time Silvia, che attira anche le attenzioni di Arianna, cardiochirurga moglie di Ester. La psicoterapeuta Ester è invece attratta anche da un suo paziente, l'autista di bus Jacopo, che è ossessionato dalla sua ex Linda, guarda caso attuale compagna di...Pietro...”

Voto della critica: ****



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LA TORTA DEL PRESIDENTE – ore 16.30 - 18.45 - 21.00 – di Hasan Hadi - con Baneen Ahmad Nayyef, Waheed Thabet Khreibat, Sajad Mohamad Qasem, Muthanna Malaghi - Drammatico – “Primavera 1990. Sull'Iraq pesano le sanzioni dell'ONU, che rendono difficile per la popolazione procurarsi cibo e medicine. Eppure, nonostante la carestia, come ogni anno, in tutte le scuole del Paese è obbligatorio festeggiare il compleanno del presidente Saddam Hussein. L'ingrato compito tocca in sorte a Lamia, una bambina di nove anni che vive con la nonna in una casa galleggiante di fango e giunchi. Le due donne partono, dunque, all'alba alla volta della città per procacciarsi gli ingredienti necessari, in compagnia di Hindi, un gallo che Lamia porta sempre con sé nel marsupio e che considera il suo migliore amico. Il mondo di Lamia e del suo compagno di scuola Saeed è un mondo caratterizzato da una situazione di estrema povertà, rispetto alla quale le poche cose che occorrono per preparare una torta appaiono beni di lusso, ingredienti preziosi che nessuno possiede più in casa e che diventano perciò terreno di scambio o, peggio, di ricatto...”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA – ore 17.30 – 20.30 – di Paul Thomas Anderson - con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor - Drammatico/Thriller – “Bob Ferguson, rivoluzionario in pensione, ha esploso tutti i suoi colpi nella giovinezza, sognando un mondo migliore al confine tra Messico e USA. Appeso al chiodo l'artiglieria e il nome di battaglia, Ghetto Pat, fa il padre a tempo pieno di Willa, adolescente esperta di arti marziali. Tra una canna e un rimorso prova a proteggerla dal suo passato che puntualmente bussa alla porta e chiede il conto. Dall'ombra riemerge un vecchio nemico, il colonnello Lockjaw, che più di ogni altra cosa vuole integrare un movimento suprematista devoto a San Nicola. Ma Bob e Willa sono un ostacolo alla sua ambizione. Lockjaw rapisce Willa e Bob riprende il fucile...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- IL BENE COMUNE – ore 16.00 - di Rocco Papaleo - con Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto - Commedia – “Biagio Riccio è un sognatore nato in un piccolo paese che dopo una breve carriera militare (terminata quando lui ha insistito per fare la ‘cosa giusta’) è diventato una guida turistica, specializzandosi nel suo territorio natale, a metà fra la Lucania e la Calabria. Un giorno riceve la telefonata di Raffaella Cursaro, un'attrice di non troppo successo che gestisce un laboratorio teatrale presso una casa di accoglienza. Il laboratorio invita le detenute a immaginarsi come alberi, e Raffaella ha pensato di portarle a vedere da vicino il Pino Loricato, una pianta centenaria che riesce a sopravvivere in condizioni estreme ed è per questo considerato un simbolo di resilienza. A seguire Biagio e suo nipote Luciano, un ventenne che ha rinunciato all'università e nell'attesa di capire cosa vorrà fare della sua vita si allena nella corsa, sono quattro donne: Samanta, finita nei guai per raccogliere i soldi necessari a sfuggire al marito violento; Fiammetta, cantautrice che si è vendicata di una manager fedifraga; Anny, ingegnere informatica improvvisatasi hacker; e Gurdun, infermiera improvvisatasi rapinatrice...”

Voto della critica: ****

- NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0 – ore 18.30 – 21.00 – di Tommaso Renzoni - con Sabrina Ferilli, Gianmarco Tognazzi, Adriano Moretti, Tommaso Cassissa, Alice Maselli - Commedia – “Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali romani si ritrova a vivere la sua ultima grande avventura insieme: amori segreti, tradimenti, amicizie messe alla prova e piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola. Tra feste clandestine, motorini che sfrecciano nella notte e un viaggio improvvisato fino a Napoli, Giulio e i suoi amici dovranno affrontare il passaggio all'età adulta scoprendo che crescere significa anche sbagliare, perdonare e avere il coraggio di dire finalmente la verità...”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it