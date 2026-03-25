CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 25 marzo 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0 – ore 17.00 - 19.00 - 21.30 – di Tommaso Renzoni - con Sabrina Ferilli, Gianmarco Tognazzi, Adriano Moretti, Tommaso Cassissa, Alice Maselli - Commedia – “Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali romani si ritrova a vivere la sua ultima grande avventura insieme: amori segreti, tradimenti, amicizie messe alla prova e piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola. Tra feste clandestine, motorini che sfrecciano nella notte e un viaggio improvvisato fino a Napoli, Giulio e i suoi amici dovranno affrontare il passaggio all'età adulta scoprendo che crescere significa anche sbagliare, perdonare e avere il coraggio di dire finalmente la verità...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- HAMNET – ore 16.00 - 18.30 – di Chloé Zhao - con Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn, David Wilmot - Drammatico – “Il focus del film è la figura di Agnes Hathaway, moglie del drammaturgo William Shakespeare. La vicenda è ambientata a Stratford-upon-Avon, nell'Inghilterra elisabettiana. Il fulcro della storia è incentrato sul lutto devastante affrontato dalla coppia, che ha perso il figlio undicenne, Hamnet, nel 1596 a causa della peste. La pellicola esplora la storia d'amore tra Agnes, una guaritrice che si lascia guidare dall'intuito e legata alla natura, e William, il giovane insegnante di latino che lascia la famiglia per cercare fortuna nel teatro a Londra. Dispiegata su diversi piani temporali, la narrazione intreccia momenti di passione nel passato, con la nascita dei tre figli - Susanna e i gemelli Hamnet e Judith - con il presente, segnato dal profondo dolore per la perdita del piccolo Hamnet. Agnes vive il lutto a modo suo, chiudendosi nel silenzio della natura e evitando di affrontare l'angoscia insopportabile. William invece trasforma il suo dolore in arte e il film immagina che l'autore abbia tratto da questa traumatica esperienza, l'ispirazione per il suo capolavoro: l'Amleto...”

Voto della critica: ****

- UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA – ore 21.00 – di Paul Thomas Anderson - con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor - Drammatico/Thriller – “Bob Ferguson, rivoluzionario in pensione, ha esploso tutti i suoi colpi nella giovinezza, sognando un mondo migliore al confine tra Messico e USA. Appeso al chiodo l'artiglieria e il nome di battaglia, Ghetto Pat, fa il padre a tempo pieno di Willa, adolescente esperta di arti marziali. Tra una canna e un rimorso prova a proteggerla dal suo passato che puntualmente bussa alla porta e chiede il conto. Dall'ombra riemerge un vecchio nemico, il colonnello Lockjaw, che più di ogni altra cosa vuole integrare un movimento suprematista devoto a San Nicola. Ma Bob e Willa sono un ostacolo alla sua ambizione. Lockjaw rapisce Willa e Bob riprende il fucile...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- JUMPERS – UN SALTO TRA GLI ANIMALI – ore 16.45 - 18.45 – di Daniel Chong - con le voci di Tecla Insolia, Giorgio Panariello, Francesco Prando, Rossella Izzo, Piper Curda - Animazione – “Il film racconta di Mabel, un'adolescente che ama gli animali e la natura, che coglie al volo l'opportunità di provare una nuova tecnologia che le permette di comunicare con gli animali in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente!...”

Voto della critica: ***

- REMINDERS OF HIM - LA PARTE MIGLIORE DI TE – ore 21.15 – di Vanessa Caswill - con Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lainey Wilson, Lauren Graham - Drammatico – “Kenna è una giovane donna che per un tragico errore ha perso l'amore della sua vita e trascorso sette anni in prigione a scontare la pena, lontana da sua figlia Diem. Sogna di rivederla, ma è sotto la custodia dei nonni paterni, che la giudicano pericolosa e la diffidano dall'avvicinarsi. Lei non si arrende, fa di tutto per riabilitare la sua figura, cercando lavoro in ogni dove e affittando una stanza in un discutibile motel, fino a trovare un barlume di speranza nel barista Ledger, che la prende a lavorare con sé. I due avranno modo di conoscersi sempre più a fondo, fino a scoprire di avere una dolorosa conoscenza in comune, ma sapranno riconciliarsi con le sofferenze, le difficili verità e i traumi del passato...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- IL BENE COMUNE – ore 16.00 - 18.30 - 21.15 - di Rocco Papaleo - con Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto - Commedia – “Biagio Riccio è un sognatore nato in un piccolo paese che dopo una breve carriera militare (terminata quando lui ha insistito per fare la ‘cosa giusta’) è diventato una guida turistica, specializzandosi nel suo territorio natale, a metà fra la Lucania e la Calabria. Un giorno riceve la telefonata di Raffaella Cursaro, un'attrice di non troppo successo che gestisce un laboratorio teatrale presso una casa di accoglienza. Il laboratorio invita le detenute a immaginarsi come alberi, e Raffaella ha pensato di portarle a vedere da vicino il Pino Loricato, una pianta centenaria che riesce a sopravvivere in condizioni estreme ed è per questo considerato un simbolo di resilienza. A seguire Biagio e suo nipote Luciano, un ventenne che ha rinunciato all'università e nell'attesa di capire cosa vorrà fare della sua vita si allena nella corsa, sono quattro donne: Samanta, finita nei guai per raccogliere i soldi necessari a sfuggire al marito violento; Fiammetta, cantautrice che si è vendicata di una manager fedifraga; Anny, ingegnere informatica improvvisatasi hacker; e Gurdun, infermiera improvvisatasi rapinatrice...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- L’ULTIMA MISSIONE - PROJECT HAIL MARY – ore 15.30 - 18.15 - 21.15 – di Phil Lord, Christopher Miller - con Ryan Gosling, Milana Vayntrub, Sandra Hüller, Ken Leung, James Ortiz - Fantascienza – “Risvegliatosi dopo un lungo coma farmacologico su una astronave, superato lo shock, un uomo inizia a ricordare chi è e come è finito lì. Si chiama Ryland Grace ed è un insegnante di scienze in una scuola media, ma in passato era un ricercatore universitario di biologia, con teorie controcorrente che l'hanno ostracizzato, tanto da portarlo a lasciare l'accademia. Ora il Sole sta rapidamente perdendo energia, a causa di microscopici alieni detti astrofagi, e le sue teorie su forme di vita alternative ottengono l'attenzione di Eva Stratt. A capo di una unità di crisi internazionale, che cerca di scongiurare una prossima glaciazione, Eva recluta Ryland e gli dà l'occasione di studiare gli astrofagi. Quindi gli affida il ruolo di astronauta scientifico in una missione diretta verso l'unica stella vicina che gli alieni, misteriosamente, non stanno prosciugando. Ryland sarà il solo sopravvissuto dell'equipaggio, ma arrivato a destinazione troverà un ‘collega’: un extraterrestre giunto in cerca della soluzione al medesimo problema...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- GLI OCCHI DEGLI ALTRI – ore 16.15 - 18.15 - 21.30 – di Andrea De Sica - con Filippo Timi, Jasmine Trinca, Matteo Olivetti, Anna Ferzetti, Rita Abela - Drammatico – “Inizio anni Sessanta. Il marchese Lelio vive con la moglie in una lussuosa villa su un'isola di sua proprietà. È spesso frequentata da gruppi di amici e vengono organizzati dei party. In uno di questi conosce Elena, moglie di uno degli invitati. Tra loro scatta subito il colpo di fulmine. La passione è travolgente. Si sposano e all'inizio sono felicissimi. Fanno sesso facendosi guardare dagli altri e creano giochi erotici che coinvolgono altre persone che vengono filmati dal marchese. Poi di colpo tutto finisce. Il gioco si trasforma in ossessione. Il marchese è sempre più geloso e manipolatore e pensa di controllare e decidere non solo sulla vita della moglie ma anche su quella di due fidati domestici. Elena non è più felice, non si alza dal letto neanche per mangiare fino a quando si riprende e ritrova la voglia di vivere. Ma non più con suo marito...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- IDOLI - FINO ALL'ULTIMA CORSA – ore 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Mat Whitecross - con Óscar Casas, Claudio Santamaria, Ana Mena, Enrique Arce, Saul Nanni – Drammatico/Sportivo – “Edu è un giovanissimo pilota su due ruote, talentuoso ma impulsivo. Sogna di diventare un campione, ma per colpa del suo carattere irascibile viene licenziato dalla sua scuderia e rischia di restare rider di sushi a vita. Il manager di un'altra scuderia gli propone un accordo: cinque gare come gregario del loro campione in carica Gianni e si aggiudicherà un contratto. Un'impresa sulla carta impossibile, almeno senza un allenatore come l'ex campione Antonio Balerdi. Bravissimo anche lui e con un carattere difficile, il caso vuole che sia proprio il padre (assente) di Edu. Entrambi, padre e figlio, saranno tentati di rinunciare, non avendo più rapporti da tempo, eppure le gare diventeranno l'occasione per costruirne uno nuovo, diverso, che parte dallo sport per arrivare al cuore di un inatteso nuovo legame. Per Edu si prospetta dunque un nuovo destino, da futuro campione e con un nuovo amore, ammesso che impari a gestire la sua tormentata emotività...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- UN BEL GIORNO – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi - Commedia – “Da quando è rimasto vedovo, Tommaso cresce da solo quattro figlie: la perfezionista Vittoria, la contestatrice Sara, la nuotatrice sincronizzata Matilde e l'arciera Elena. Di per sé è un uomo tranquillo, anzi ‘noioso e monoblocco’, che non parla d'altro che delle finestre, maniglie, infissi e doppi vetri che produce con la sua piccola azienda, coadiuvato dall'unico dipendente Italo, un sessuomane che lo spinge a ‘cercare una donna’ sul web. Anche le figlie invitano il padre a trovare una nuova compagna che lo tolga dall'isolamento in cui si è confinato seguendo il motto della sua azienda – ‘il mondo è molesto, chiudetelo fuori’. E sono proprio loro a spedirlo ad una festa della sua banca dove incontra la dirigente Lara: è un colpo di fulmine, ma Tommaso non rivela a Lara l'esistenza delle proprie figlie, temendo di spaventarla. Ciò che non sa è che, per lo stesso motivo, Lara non ha rivelato a Tommaso l'esistenza dei suoi tre figli...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IL BENE COMUNE – ore 20.45 - di Rocco Papaleo - con Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto - Commedia – “Biagio Riccio è un sognatore nato in un piccolo paese che dopo una breve carriera militare (terminata quando lui ha insistito per fare la ‘cosa giusta’) è diventato una guida turistica, specializzandosi nel suo territorio natale, a metà fra la Lucania e la Calabria. Un giorno riceve la telefonata di Raffaella Cursaro, un'attrice di non troppo successo che gestisce un laboratorio teatrale presso una casa di accoglienza. Il laboratorio invita le detenute a immaginarsi come alberi, e Raffaella ha pensato di portarle a vedere da vicino il Pino Loricato, una pianta centenaria che riesce a sopravvivere in condizioni estreme ed è per questo considerato un simbolo di resilienza. A seguire Biagio e suo nipote Luciano, un ventenne che ha rinunciato all'università e nell'attesa di capire cosa vorrà fare della sua vita si allena nella corsa, sono quattro donne: Samanta, finita nei guai per raccogliere i soldi necessari a sfuggire al marito violento; Fiammetta, cantautrice che si è vendicata di una manager fedifraga; Anny, ingegnere informatica improvvisatasi hacker; e Gurdun, infermiera improvvisatasi rapinatrice...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0 – ore 16.30 - 20.45 – di Tommaso Renzoni - con Sabrina Ferilli, Gianmarco Tognazzi, Adriano Moretti, Tommaso Cassissa, Alice Maselli - Commedia – “Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali romani si ritrova a vivere la sua ultima grande avventura insieme: amori segreti, tradimenti, amicizie messe alla prova e piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola. Tra feste clandestine, motorini che sfrecciano nella notte e un viaggio improvvisato fino a Napoli, Giulio e i suoi amici dovranno affrontare il passaggio all'età adulta scoprendo che crescere significa anche sbagliare, perdonare e avere il coraggio di dire finalmente la verità...”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- NOUVELLE VAGUE – ore 16.00 – 18.30 – di Richard Linklater - con Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin, Alix Bénézech, Côme Thieulin – Commedia/Biografico/Drammatico – “1959. La nouvelle vague impazza a Parigi e i primi film girati dai suoi esponenti François Truffaut e Claude Chabrol raccolgono un plauso unanime. Manca solo a Jean-Luc Godard di passare dietro la macchina da presa, ma si convince a farlo e trova l'aiuto del produttore Beauregarde. Ne nascerà Fino all'ultimo respiro, film-simbolo della nouvelle vague, destinato a cambiare per sempre la storia del cinema...”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it