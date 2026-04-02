Nasce la rubrica 'C.I.B.O.': una guida per riscoprire il benessere e la spesa consapevole

Il cibo è nutrimento, ma anche molto di più. È cultura, relazione, salute ed economia. È parte della nostra quotidianità e, allo stesso tempo, uno degli elementi che più influenzano il nostro benessere. È la nostra energia, la nostra benzina: ciò che ogni giorno contribuisce a costruire il nostro corpo, il nostro equilibrio e il nostro modo di stare al mondo.

Da qui nasce C.I.B.O.: Cura, Informazione, Benessere, Opportunità, una rubrica che ci accompagnerà nei prossimi mesi con un obiettivo semplice: offrire strumenti concreti e spunti di riflessione per tornare a vivere il cibo con maggiore consapevolezza.

Il cambiamento delle abitudini

Oggi il nostro rapporto con il cibo è cambiato profondamente, soprattutto nel tempo che gli dedichiamo. Mangiamo sempre più velocemente, spesso da soli, tra un impegno e l’altro. Sempre più persone ricorrono a piatti pronti, cibo da asporto e soluzioni rapide. Il “non ho tempo” è diventato una delle frasi più comuni. Ma non è solo una questione di tempo: è anche una questione di abitudini.

Negli anni abbiamo perso familiarità con il cucinare, con l’organizzare i pasti, con il scegliere in modo consapevole. A questo si aggiunge un altro elemento: siamo continuamente esposti a informazioni contrastanti. Sui social circolano diete, consigli e ricette spesso poco equilibrate, proposte da chi non ha competenze reali. Questo rende ancora più difficile orientarsi. Così finiamo per scegliere la strada più veloce, non quella migliore.

Salute, economia e ambiente

Eppure mangiare in modo semplice e consapevole non è complicato, né necessariamente più costoso. Un’alimentazione basata su prodotti di stagione, locali e poco trasformati è spesso più economica rispetto a una dieta ricca di cibi confezionati. Il vero costo, infatti, non è solo quello che paghiamo al supermercato, ma quello che paghiamo nel tempo: in salute, energia e qualità della vita.

La ricerca scientifica è sempre più chiara: ciò che mangiamo influisce profondamente sul rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, patologie croniche e alcune forme di tumore. Alimentazione, movimento e stile di vita sono strettamente legati. Mangiare bene, quindi, non è una rinuncia, ma una forma di cura.

C’è poi un altro aspetto che non possiamo ignorare: l’impatto ambientale. Il sistema alimentare globale è responsabile di circa il 25-30% delle emissioni di gas serra. Anche scegliere cosa mangiare diventa quindi una scelta che riguarda non solo noi, ma anche il mondo in cui viviamo.

Materiali e strumenti gratuiti

All’interno di questo progetto sono stati realizzati materiali concreti pensati per tutte le età:

Piccoli libri, come “Impariamo a non sprecare” rivolto ai bambini;

Una raccolta di ricette antispreco per tutti;

Contenuti didattici utilizzabili in ambito educativo.

Tutti questi materiali sono disponibili gratuitamente sul sito del Centro Aiuto alla Vita, all’indirizzo https://www.cavsanremo.org/, nella sezione dedicata alla rubrica C.I.B.O.

I prossimi appuntamenti

Questa rubrica nasce proprio per accompagnare chi desidera avvicinarsi a un modo più semplice, consapevole e naturale di vivere il cibo. Nei prossimi articoli, con il contributo di Doriana Fraschiroli, cuoca ed esperta di cucina naturale, entreremo nel concreto: stagionalità, scelte quotidiane, riduzione degli sprechi e benessere. Perché il cibo non è solo ciò che mangiamo. È ciò che diventiamo.

Il Progetto Il Progetto è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, e realizzato dal Centro Aiuto alla Vita insieme a I Deplasticati, e fa parte di un progetto più ampio che coinvolge Centro Ascolto Caritas con Emporio Solidale di Sanremo e Comune di Sanremo.