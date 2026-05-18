Confartigianato, Regione Liguria ha attivato per il 2026 il “Patto per il Lavoro nel Turismo”

Regione Liguria ha attivato anche per il 2026 il “Patto per il Lavoro nel Turismo”, misura dedicata alle imprese del comparto turistico che investono in occupazione stabile e contratti di qualità. Da oggi è possibile accedere in modalità offline alla procedura informatica sul portale FILSE per preparare la domanda, mentre l’invio ufficiale delle richieste sarà attivo online da lunedì 25 maggio fino al 30 giugno.

La misura mette a disposizione complessivamente 6 milioni di euro di contributi destinati alle imprese del settore turistico ligure, tra cui strutture ricettive, stabilimenti balneari, pubblici esercizi, ristoranti, bar, agenzie di viaggio, organizzatori di eventi e attività legate all’accoglienza e alla somministrazione.

I bonus premiano le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2026 con particolare attenzione ai contratti a tempo indeterminato, per i quali il contributo può arrivare fino a 8 mila euro per ogni lavoratore assunto. Tra le principali novità introdotte nell’edizione 2026 vi è una corsia preferenziale per le domande relative ai contratti a tempo indeterminato, che verranno istruite prioritariamente

Nel dettaglio, i contributi variano in base alla tipologia di impresa e di contratto:

strutture ricettive, attività congressuali, catering, agenzie di viaggio e organizzazione eventi: contributo di 3 mila euro per contratti a tempo determinato di almeno 8 mesi e 8 mila euro per assunzioni a tempo indeterminato;

stabilimenti balneari: contributo di 2.500 euro per contratti di almeno 7 mesi con minimo 28 ore settimanali e 8 mila euro per assunzioni a tempo indeterminato;

ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e attività di somministrazione: previsto esclusivamente il bonus da 8 mila euro per assunzioni a tempo indeterminato, anche part time purché con almeno 28 ore settimanali e incremento occupazionale netto.

Sono inoltre previste maggiorazioni del 15% nei casi di aziende che abbiano sottoscritto accordi sindacali per migliorare l’organizzazione del lavoro, per assunzioni di lavoratori con disabilità, beneficiari del programma GOL o del Supporto per la Formazione e il Lavoro, nonché per imprese titolari di marchi di qualità riconosciuti dalla Regione Liguria e dal sistema camerale.

I bonus sono rivolti a lavoratori privi di rapporti di lavoro in essere al momento dell’assunzione, ad eccezione dei rapporti intermittenti.

Confartigianato Imperia invita le imprese interessate a verificare tempestivamente i requisiti e a predisporre la documentazione necessaria in vista dell’apertura dello sportello online del 25 maggio.