Corso di educazione civica e alfabetizzazione “PAROLE SICURE”

“Corso gratuito di alfabetizzazione alla Lingua Italiana e Orientamento legale ai Diritti per Stranieri iscritti Anolf”

Workshop organizzato dallo Studio Legale Avvocato Angelo Massaro e dall’Anolf IMPERIA -Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere.

Obiettivi del corso:

Favorire l’apprendimento della lingua italiana per la comunicazione quotidiana con gli uffici pubblici. Promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali in Italia. Sostenere l’inserimento sociale e culturale nel territorio.

Contenuti principali:

Alfabetizzazione in lingua italiana: lettura e comprensione delle parole utili nei rapporti con le Istituzioni (questura, prefettura, commissione rifugiati)

Educazione civica di base: principi costituzionali, servizi pubblici, salute, scuola, lavoro e convivenza civile.

Orientamento ai diritti: informazioni su procedure di asilo, accesso ai servizi e tutela legale.

Destinatari: Richiedenti asilo, protezione speciale e titolari di protezione internazionale che desiderano migliorare la conoscenza della lingua italiana e comprendere meglio la società italiana.

Relatori:

Educazione civica e diritti degli Stranieri: Avv. Angelo Massaro

Lingua bengalese: Miah Umah, Sadia Afrin

Lingua araba, tunisina: Hana Methnani, Amal Methnani

Lingua spagnola: Maria Eugenia Romero, Erika Acuna

Le date degli incontri saranno inviate agli iscritti tramite comunicazione su posta elettronica.

Rilascio attestato di frequentazione “patente di integrazione” a fine corso per i partecipanti.

Per informazioni o assistenza per l’iscrizione scrivere ad: anolf.imperia@gmail.com

ANOLF IMPERIA è una sede territoriale dell’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere: un’associazione di immigrati di varie etnie a carattere volontario, democratico che ha come scopo la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione Italiana.

STUDIO LEGALE AVV. ANGELO MASSARO con sede ad Imperia si occupa da un ventennio di DIRITTI DEGLI STRANIERI, DIRITTI DI CITTADINANZA, DIRITTO DI ASILO E PROTEZIONE SPECIALE, permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, pratiche decreto flussi, ricorsi immigrazione al tribunale amministrativo regionale, ricorsi assistenza minori articolo 31 testo unico immigrazione, riabilitazione penale, carta di soggiorno.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.