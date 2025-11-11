Sanremo: 'Poster per la Pace', gli studenti di via Volta portano un messaggio di unione al mondo con i Lions (Foto)

Grande entusiasmo e forte partecipazione da parte degli alunni delle classi di prima, seconda e terza media della scuola di via Volta a Sanremo, protagonisti della realizzazione del progetto “Poster per la Pace”. L’iniziativa, sostenuta dal Lions Club Sanremo Host e supervisionata dalla Dirigente Scolastica, professoressa Messina, ha dato vita a un momento educativo e creativo di grande valore.

Da oltre trent’anni i Lions Club di tutto il mondo promuovono nelle scuole e nelle organizzazioni giovanili questo prestigioso concorso internazionale, nato con l’obiettivo di coinvolgere i più giovani nella costruzione di un messaggio di pace universale attraverso l’arte. Il progetto offre ai ragazzi la possibilità di rappresentare la propria idea di armonia e convivenza, mettendo in luce sensibilità, immaginazione e speranza per un futuro migliore.

Il tema scelto per quest’anno invita a riflettere sull’unione tra le persone: immaginare un mondo in cui tutti siano collegati, parte di una stessa realtà solidale. Quando si è uniti – hanno voluto comunicare gli studenti – si possono raggiungere traguardi straordinari.

Il risultato finale è stato definito “eccezionale”: i poster prodotti sono opere uniche, originali e profondamente significative, capaci di trasmettere messaggi attuali e importanti in un periodo storico in cui parlare di integrazione e solidarietà è più necessario che mai.

Un sentito ringraziamento è stato espresso a docenti, studenti e ai rappresentanti del Lions Club che hanno creduto e investito in questa iniziativa educativa. L’auspicio è che progetti come questo possano continuare a diffondere cultura, consapevolezza e soprattutto speranza, contribuendo – anche attraverso la creatività dei più giovani – a costruire un mondo senza guerre.