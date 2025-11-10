Il ventimigliese Mauro Parodi alla conferenza “Innovazione e scenari geopolitici: rischi, sfide opportunità” nel Principato di Monaco (Foto)

“Innovazione e Scenari Geopolitici: rischi, sfide opportunità” è stato il tema al centro di una prestigiosa conferenza organizzata nel Principato di Monaco da AIIM – Associazione degli Imprenditori Italiani del Principato di Monaco, in partnership con Confindustria Italia. All'evento, che ha visto la partecipazione di una delegazione di venti imprenditori di Confindustria da tutta Italia accompagnati dal vicepresidente Riccardo Di Stefano, era presente anche il socio e corrispondente di Ventimiglia Mauro Parodi.

Un appuntamento di alto profilo che ha riunito le più alte autorità monegasche, tra cui il ministre d’Etat S.E. Christophe Mirmand, il ministre des Finances et de l’Economie Pierre-André Chiappori e il ministre des Affaires Sociales et de la Santé Christophe Robino, Ludmilla Raconnat Le Goff, délégué en charge de l’Attractivité auprès du Ministre d’Etat e italiane con la presenza di S.E. Manuela Ruosi, ambasciatore d’Italia. L’evento, dedicato ai grandi temi dell’attualità economica e tecnologica, ha offerto un confronto concreto e visionario sulle sfide globali e sulle opportunità per le imprese.

Il dibattito, moderato dalla giornalista Roberta Olcese, è iniziato con l’intervento del professor Antonio Tullio sull’impatto dei dazi internazionali e le nuove dinamiche del commercio mondiale, analizzate alla luce dei recenti scenari geopolitici. Spazio poi all’economia dell’aerospazio con la presentazione di due significative case history, quelle di LEAF SPACE ed OMA, raccontate rispettivamente da Cristina Zanchi e Daniele Tonti che hanno mostrato come innovazione, ricerca e sostenibilità stiano ridisegnando il settore.

Grande interesse ha suscitato, inoltre, la tavola rotonda sull’intelligenza artificiale, raccontata direttamente da chi la utilizza ogni giorno: Christian Dominici di Naos Investimenti ha illustrato come l’AI stia rivoluzionando il mondo della finanza aiutando l’analisi predittiva grazie alla velocità di calcolo ed analisi, mentre Lemon Light ha condiviso la propria esperienza nell’ambito dell’efficientamento energetico. Ha chiuso la giornata l’intervento di Gianpiero Abellonio di I-Quasar, che ha posto l’accento sulle crescenti problematiche di cyber security offrendo spunti pratici per la protezione dei dati e delle infrastrutture digitali. Un evento, dunque, di grande successo, capace di coniugare competenze, visione e collaborazione tra Italia e Monaco nel segno dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile.