Bordighera mette in vendita un appartamento comunale in via Dritta 62

Il Comune di Bordighera ha avviato la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’alienazione di un appartamento sito in via Dritta 62 (iscritto al catasto terreni foglio 9, censuario di Bordighera, particella 133, sub. 2), con superficie catastale di 78,00 mq. All’interno è presente mobilio.
L’importo di vendita è di € 171.600,00 salvo rialzo in sede di gara.
Il termine ultimo per la partecipazione alla procedura è fissato alle ore 12.00 del giorno 26 novembre 2025; la documentazione dovrà pervenire esclusivamente a mano o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Protocollo Generale del Comune di Bordighera, via XX settembre n. 32, 18012 Bordighera (IM) – Alla C.A. Servizio Patrimonio. Ogni altra modalità di presentazione del plico, ivi inclusa la posta elettronica certificata, verrà considerata non valida.
La partecipazione alla procedura è comunque subordinata a un sopralluogo per prendere visione e conoscenza degli spazi, pena l’esclusione.
L’avviso pubblico con tutte le informazioni in merito e i moduli da compilare per la domanda sono online sul sito istituzionale del Comune di Bordighera al link https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/patrimonio-procedura-di-gara-per-lalienazione-di-immobile-comunale-sito-in-via-dritta/