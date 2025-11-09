Olioliva 2025, una merenda speciale: l’olio Raineri abbinato al gelato di Perlecò (foto)

Uno spazio eventi gremito ha fatto da cornice alla performance del maestro gelatiere Aldo De Michelis, che ha celebrato il gelato all’olio di oliva taggiasca coinvolgendo bambini, famiglie e appassionati in una degustazione unica. L’iniziativa ha dimostrato come il gelato – quando nasce da una sinergia autentica – possa diventare un linguaggio universale, capace di emozionare e valorizzare. In questa occasione è stato impreziosito e presentato in abbinamento ai fiori eduli di Tastee, rendendo la proposta ancora più suggestiva e originale.

Protagonisti assoluti: il maestro gelatiere Aldo De Michelis di Perlecó e l’azienda olearia Raineri, storica realtà imperiese. Insieme hanno dato vita a una crema gelato all’olio extravergine di oliva Taggiasca, simbolo di una collaborazione virtuosa tra imprese artigiane che condividono valori, visione e amore per il territorio.

L’olio Raineri, custode di una tradizione secolare e narratore instancabile della storia di Oneglia attraverso il suo museo, ha incontrato la filosofia innovativa di Perlecó, che da sempre trasforma le eccellenze locali in esperienze sensoriali contemporanee. Il risultato? Un gelato che racconta la Liguria con autenticità e freschezza.

“La nostra partecipazione a Olioliva– evidenzia Giacomo Rinaldi dell’azienda Raineri - è il fil rouge di un progetto di comunicazione che ci vede impegnati in collaborazioni e partnership dedicate alla valorizzazione dell’olio di oliva taggiasca. Con il Museo dell’Olio custodiamo la memoria della tradizione olearia ligure e ci facciamo promotori di una cultura che unisce storia, territorio e innovazione, trasformando l’olio in un simbolo identitario da trasmettere alle nuove generazioni”.

“Questo progetto – rimarca Luciano Vazzano, Direttore CNA Imperia – è l’esempio più autentico della filosofia di “Olio e Territori: Cultura e Sapori dei Territori al di là del Mare”, è la prova concreta di come il co-marketing promosso da CNA possa generare valore condiviso, unendo imprese, prodotti e territori in un racconto comune. Con Gelato a Merenda celebriamo il valore dell’artigianato locale e la capacità delle imprese di interpretare il territorio con autenticità e visione”.



Come sottolinea Aldo De Micheli di Perlecò: “Grazie a questo evento, e allo spirito di collaborazione che anima le aziende aderenti a CNA Imperia, i tantissimi visitatori hanno potuto scoprire e apprezzare le nostre proposte, frutto di un lavoro che intreccia tradizione e creatività. La partecipazione a Olioliva, in collaborazione con Tastee.it e Lavanda Riviera dei Fiori, ci ha dato l’opportunità di far degustare nuove idee floreali, insieme a gusti che raccontano il territorio come Zucca e amaretto, Castagne, Zola, mascarpone, noci e miele di corbezzolo e aglio nero di Vessalico. Prodotti identitari e originali, perfettamente in linea con il nuovo punto vendita di Albenga, Via Oddo 20, nel cuore del centro storico, che inaugureremo venerdì 14 novembre”.