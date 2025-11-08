Vallecrosia: variazioni alla viabilità in occasione della fiera del 4 novembre

La polizia locale di vallecrosia informa che in occasione della Fiera del 4 Novembre, domenica 9 novembre 2025, dalle ore 6.00 sino alle ore 20.00, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nelle seguenti aree:
- Piazza Ex Mercato
- Parcheggio di via San Vincenzo, davanti al civico 138
- Via San Vincenzo, dal confine con Camporosso all’incrocio con via Giovanni XXIII
- Via Giovanni XXIII, dall’incrocio con via Colonnello Aprosio all’incrocio con via San Vincenzo