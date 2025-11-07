 / Politica

Sanremo, il sindaco Mager e il presidente Il Grande scrivono alla Provincia: “Chiarimenti sui disservizi del trasporto pubblico”

Numerose le segnalazioni di cittadini, studenti e anziani per i disagi alla mobilità. Chiesto all’ente competente di spiegare le cause e indicare le azioni per il ripristino di un servizio regolare e affidabile

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager e il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande hanno inviato alla Provincia di Imperia una lettera a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini, famiglie, studenti e anziani riguardo ai disservizi che stanno interessando il trasporto pubblico locale.

Tali disservizi, infatti, starebbero compromettendo in maniera significativa la mobilità dei cittadini, in particolare di coloro che dipendono dal trasporto pubblico per motivi di studio, lavoro o salute. Il problema, inoltre, risulta acuito da una mancata informazione preventiva nei casi di disservizi o variazioni del servizio.

Pertanto, il sindaco e il presidente del consiglio hanno chiesto alla Provincia di Imperia, in qualità di ente competente in materia di trasporto pubblico locale, “di fornire chiarimenti circa le cause di tali disservizi e di indicare quali azioni si intendano adottare per il tempestivo ripristino di un servizio regolare e affidabile”.

