“Un viaggio nei sapori d’Italia”: al Villaggio dei Fiori da venerdì 21 novembre tornano le serate a tema.

Il Villaggio dei Fiori annuncia il ritorno della rassegna gastronomica stagionale dedicata alle cucine regionali italiane. Il ciclo di serate, intitolato “Un viaggio nei sapori d’Italia”, propone tre appuntamenti tematici che uniscono enogastronomia, narrazione e cultura del territorio, offrendo al pubblico un’esperienza conviviale e sensoriale.

Tre serate. Tre regioni. Tre percorsi culinari pensati per valorizzare l’identità gastronomica italiana attraverso i suoi prodotti, le sue tradizioni e le sue storie.

Le date della rassegna

Venerdì 21 novembre 2025 – Serata Bagna Cauda

Venerdì 5 dicembre 2025 – Serata Valtellinese

Venerdì 23 gennaio 2026 – Serata del Riso

Ogni evento prevede un menu dedicato, ideato dagli chef del Villaggio dei Fiori, ispirato ai territori protagonisti. La rassegna si propone come un’esperienza che va oltre la dimensione della cena: un’occasione per esplorare l’Italia attraverso i suoi sapori, dare voce alle sue storie e creare momenti di condivisione e scoperta.

Le serate saranno infatti accompagnate dallo storytelling del giornalista e divulgatore enogastronomico Claudio Porchia, che guiderà gli ospiti tra aneddoti, cultura e tradizioni culinarie. A completare l’esperienza interverranno aziende e produttori selezionati, ambasciatori di eccellenze enogastronomiche italiane.

Il programma completo

Venerdì 21 novembre – Serata Bagna Cauda

Un omaggio alla grande tradizione piemontese, in dialogo con le influenze liguri. Protagonista la Bagna Cauda, simbolo conviviale della cultura contadina, accompagnata da verdure di stagione e da un calice di Barbera, emblema identitario del territorio.

Venerdì 5 dicembre – Serata Valtellinese

Una celebrazione dei sapori alpini, realizzata in collaborazione con gli chef del Gruppo Smart Family Hotel di Brunate (CO). Un menu ispirato alla cucina di montagna, dove burro, erbe alpine e sapori intensi raccontano l’autenticità della tradizione.

Venerdì 23 gennaio – Serata del Riso

Un percorso gastronomico dedicato al Carnaroli Selezione Isos, eccellenza della risicoltura italiana. Dall’antipasto al dessert, il riso sarà protagonista in un itinerario creativo che ne esplora versatilità e pregio.

Il costo per partecipare alle serate a tema è di 35 euro a persona, esclusi i vini.

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo mail. info@villaggiodeifiori.it; sito: www.villaggiodeifiori.it