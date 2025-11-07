Olioliva 2025: al Vicepresidente Alessandro Piana il riconoscimento di Confindustria Imperia per l’IGP dell’Oliva Taggiasca

In occasione della venticinquesima edizione di Olioliva, la grande kermesse dedicata all’eccellenza olivicola ligure, il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, è stato protagonista di un significativo momento istituzionale. Presso lo stand regionale, infatti, Confindustria Imperia gli ha consegnato una statua artigianale raffigurante la mascotte dell’Oliva Taggiasca, simbolo dell’ottenimento della prestigiosa Indicazione Geografica Protetta (IGP).

L’opera, realizzata dallo scenografo e artista Giulio Magnetto, non è soltanto un riconoscimento simbolico, ma rappresenta il profondo legame tra istituzioni, imprese e territorio — un legame che trova nella Taggiasca un emblema culturale, economico e identitario della Liguria.

“Ringrazio Confindustria Imperia per questo omaggio che voglio dedicare a tutti gli olivicoltori liguri – ha dichiarato Piana –. L’ottenimento dell’IGP per l’Oliva Taggiasca rappresenta un risultato storico, frutto di un percorso lungo e condiviso, che dà pieno riconoscimento al valore della nostra filiera olivicola. Continueremo a sostenere con convinzione il settore, investendo nella tutela del territorio, nell’innovazione e nella promozione delle nostre produzioni, perché dietro ogni goccia del nostro olio c’è una storia di passione, lavoro e amore per la nostra terra”.

Un riconoscimento che celebra dunque anni di impegno e cooperazione fra produttori, consorzi e istituzioni. A sottolinearlo è stato anche Remo Alberti, presidente della Sezione Alimentari e Oleari di Confindustria Imperia: “Come Confindustria abbiamo creato un’immagine grafica artistica dell’oliva Igp e abbiamo voluto omaggiare il vicepresidente Piana perché in questi anni la Regione ha avuto un ruolo centrale nell’ottenimento di un risultato importante per tutto il territorio. Un traguardo frutto di coesione e di un lungo lavoro da parte dei nostri olivicoltori”.

Il conferimento dell’IGP all’Oliva Taggiasca è considerato un passaggio fondamentale per la tutela e la valorizzazione di una delle varietà olivicole più pregiate al mondo, in grado di rafforzare la competitività dell’intera filiera ligure sui mercati nazionali e internazionali. La celebrazione di Olioliva diventa così anche un momento per guardare al futuro, con rinnovato entusiasmo e con la consapevolezza di un patrimonio da preservare e far crescere.