Infrastrutture e cooperazione transfrontaliera al centro: a Imperia il bilancio Euro Cin GEIE apre Olioliva 2025 (Video)

Si è tenuto questa mattina, presso la sede della Camera di Commercio di Imperia, l’incontro dedicato al bilancio annuale dell’attività di Euro Cin GEIE, il Gruppo Europeo di Interesse Economico che unisce le Camere di Commercio Riviere di Liguria, Cuneo e Nizza, insieme al Comune di Cuneo, Unioncamere Piemonte e all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

L’appuntamento, che di fatto ha segnato l’apertura ufficiale dell’edizione 2025 di Olioliva, ha rappresentato un momento di confronto strategico sullo stato delle infrastrutture e dei collegamenti transfrontalieri tra Italia e Francia, in particolare tra le province di Imperia e Cuneo e il Dipartimento delle Alpi Marittime.

Durante l’incontro sono stati analizzati i progetti in corso e le prospettive di sviluppo di un asse infrastrutturale che miri a migliorare la mobilità delle persone e delle merci, potenziando al contempo le relazioni economiche e turistiche tra i territori. L’obiettivo condiviso è quello di rendere più efficiente e competitivo il corridoio che collega il Mar Ligure alle valli piemontesi e alla Costa Azzurra, valorizzando anche il ruolo strategico dei porti liguri come hub logistici per l’area transfrontaliera.

L’incontro di Imperia segue quello ospitato a Nizza, lo scorso mese di ottobre, dove si è avuta la possibilità di costruire un vero dialogo tra imprese e istituzioni, gettando le basi di un piano di lavoro concreto. “Da quell’incontro - precisa il presidente Euro Cin Geie, Enrico Lupi - è nato l’impegno a creare un Osservatorio Economico Transfrontaliero, uno strumento che ci permetterà di mettere in rete dati, analisi e progettualità tra Nizza, Imperia e Cuneo. Credo profondamente nell’asse pubblico-privato come leva di sviluppo. Da una parte c’è la voce delle imprese, che rappresentano il motore del territorio; dall’altra ci sono le istituzioni, che possono dare visione e continuità. Sono due realtà diverse ma complementari, e solo lavorando insieme possiamo costruire un percorso virtuoso”. Le infrastrutture restano un tema centrale e condiviso con i partner francesi e cuneesi". "L’obiettivo di Euro Cin è costruire ponti, creare opportunità, dare più peso alla voce dell’impresa nel contesto europeo. È un percorso che richiede determinazione e visione, ma che può davvero diventare un modello di collaborazione transfrontaliera di successo", chiude il Presidente Enrico Lupi.

All’incontro erano presenti Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, Jean Pierre Savarino, Presidente della Chambre de Commerce et Industrie di Nizza e Luca Crosetto, Presidente della Camera di Commercio di Cuneo al Vicesindaco del Comune di Cuneo Luca Serale.

I rappresentanti delle istituzioni e degli enti aderenti hanno ribadito "la volontà comune di consolidare la collaborazione transfrontaliera e di promuovere azioni concrete a sostegno della competitività territoriale, della sostenibilità ambientale e dello sviluppo economico condiviso. L’impegno congiunto è quello di favorire la realizzazione di infrastrutture moderne e servizi efficienti, in grado di rafforzare la coesione tra le comunità locali e di valorizzare le potenzialità del territorio nel contesto europeo".

“Il progetto punta a rafforzare i collegamenti tra i territori frontalieri, con priorità a trasporti e mobilità, e a sviluppare nuove attività transfrontaliere. L’obiettivo è creare strumenti di cooperazione e formazione professionale condivisa per orientare le future politiche comuni. Questa fase di lavoro mira a costruire un vero sistema di collaborazione transfrontaliera, capace di offrire risposte concrete ai cittadini e alle imprese”, ha evidenziato Jean Pierre Savarino, presidente della Chambre de Commerce et Industrie di Nizza

