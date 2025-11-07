Imperia: Confesercenti protagonista alla 25a edizione di Olioliva tra fotografia, gusto e tradizione

Confesercenti Imperia conferma anche per il 2025 la propria presenza da protagonista a Olioliva, la manifestazione imperiese dedicata all’olio extravergine d’oliva e alle eccellenze del territorio, giunta quest’anno alla sua 25ª edizione. L’associazione di categoria rinnova il sostegno alle attività commerciali e artigianali del centro città attraverso una serie di iniziative che uniscono arte, prodotti tipici e creatività.

Tra gli eventi di punta torna “Fotografando Olioliva”, mostra fotografica diffusa realizzata in collaborazione con i fotografi di Agenda Fotografica. Le vie del centro storico — da piazza Rossini e via Bonfante fino a piazza San Giovanni — si trasformano in un percorso espositivo a cielo aperto, con le immagini dedicate ai colori e ai profumi della manifestazione ospitate dalle vetrine degli esercizi aderenti. Spazio anche all’eccellenza gastronomica locale con il Laboratorio di panettone artigianale all’olio d’oliva e olive candite, in programma domenica alle 11.00 nell’area laboratori e curato dall’azienda associata A Nu te Digu de Na di Nadia Brea. Un appuntamento che unisce tradizione natalizia e identità ligure, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire un prodotto unico del territorio.

Molta attesa infine per il tradizionale Concorso Vetrine a tema Olioliva, che premia le esposizioni più originali del centro storico. La cerimonia di premiazione si terrà domenica alle 14 presso l’area istituzionale. «Per Confesercenti è fondamentale valorizzare il tessuto commerciale cittadino durante un evento come Olioliva – sottolinea l’associazione – creando un’occasione in più per visitare i negozi del centro, fare acquisti o gustare le tante proposte enogastronomiche della città».

Confesercenti rivolge infine un ringraziamento ai commercianti, alle aziende associate e ai visitatori che contribuiscono a fare di Olioliva una vetrina d’eccellenza per Imperia e il suo territorio.