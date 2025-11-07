Il GAL FISH Liguria al fianco del comparto della pesca: solidarietà e proposte per affrontare la crisi

Il GAL FISH Liguria manifesta piena vicinanza e sostegno al comparto della pesca ligure, e in particolare alla marineria dello strascico, che sta affrontando un momento di forte criticità. Il prolungamento del fermo pesca nel mese di novembre, seppur retribuito, insieme al divieto imposto ai palangari per la pesca del nasello, sta infatti generando significative difficoltà economiche per le imprese e per i lavoratori del settore.

Il GAL sottolinea come tali restrizioni, pur rientrando nel quadro delle normative europee di tutela degli stock ittici e della sostenibilità ambientale, abbiano un impatto diretto sulle comunità costiere e sulle loro economie, già messe a dura prova negli ultimi anni. Per questo motivo, l’organismo esprime solidarietà ai pescatori e condivide le preoccupazioni espresse dalle marinerie liguri, impegnate nel rivendicare maggiore attenzione e sostegno da parte delle istituzioni.

Consapevole della complessità del momento, il GAL FISH Liguria si sta attivando per promuovere ulteriori misure a supporto del settore. L’obiettivo è quello di sollecitare Regione Liguria affinché vengano individuate nuove risorse economiche in grado di integrare gli aiuti già previsti dal MASAF e dalla normativa nazionale.

Parallelamente, attraverso le iniziative e gli studi inseriti nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL), il GAL punta a contribuire in maniera operativa alla definizione di piani di gestione della pesca capaci di conciliare tutela delle risorse e sostenibilità economica. Una maggiore autonomia gestionale rispetto ad altri areali del Mar Tirreno, spiegano dal GAL, potrebbe garantire una migliore organizzazione dell’attività e risposte più mirate alle specificità del territorio ligure.

Il GAL FISH Liguria conferma così il proprio ruolo di supporto allo sviluppo della pesca regionale, lavorando per favorire innovazione, resilienza economica e competitività delle imprese del mare. Un impegno volto a rafforzare il presente e il futuro delle marinerie liguri, pilastro economico, culturale e sociale delle comunità costiere e dell’intero territorio regionale.