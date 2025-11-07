Grande successo per la prima edizione di “Halloween Vallecrosia”: magia, spettacoli e migliaia di visitatori nel cuore del centro storico

A una settimana esatta dall’evento, il C.I.V. Vallecrosia al Centro e l’Amministrazione Comunale di Vallecrosia ringraziano il pubblico per la straordinaria partecipazione alla prima edizione di “Halloween Vallecrosia”, che ha trasformato il centro storico in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Dalle 18 all’una di notte, il borgo antico si è animato con spettacoli, performance, dj set, installazioni e proposte gastronomiche dedicate, accogliendo migliaia di visitatori provenienti dal Ponente ligure, dalle zone limitrofe e anche da fuori regione.

Tra i protagonisti della serata, Iannà Tampé con la loro giocoleria infuocata che ha lasciato il pubblico senza fiato, la band Wavers 51 con sonorità rock, dark, new wave e punk, e DJ Ivan Voarino, storico dj del pop 2000, che ha fatto rivivere diversi decenni musicali. A seguire, DJ Pse, DJ Nandino e DJ Ferix hanno infiammato la piazza con la loro musica fino a tarda notte. Suggestiva anche la presenza dei Mercenari, trasformati per l’occasione in mariachi “non-morti” in stile Día de los Muertos, e delle acrobate di Monica Vallini & Crew, che con le loro esibizioni aeree hanno incantato gli spettatori.

La Urban Theory School ha regalato coreografie spettacolari, mentre la compagnia teatrale Hit e Nunc di Giorgia Brusco ha messo in scena spaventose danze di scheletri. Non sono mancati gli spazi dedicati al mistero con Violet Amalthea e le sue letture di carte, le ballerine Ad Astra Events, i figuranti horror di Per un Pugno di Dadi, e i truccatori Luana Ambrosino, Caterina Colonna e Tiziana Gaggero, che hanno trasformato i partecipanti in autentici personaggi da brivido.

Grande protagonista anche la gastronomia locale, con la partecipazione di numerose attività del territorio: Bar Cremeria Centrale, Bar Giordie, Gang del Panino, Pasta Fresca Morena, Pasticceria Foti, Agriturismo La Molinella, Buga Buga, Bar Sabrina, Bellavista, Dolcevita, Blu Bar, Meineri Baker & Coffee, Donna Maria, Gibelli Biscotti, Bistro Burger, Sant’Antonio dal 1899, Amazonia e molti altri esercizi che hanno offerto specialità food & beverage a tema.

“Siamo entusiasti dell’accoglienza ricevuta, della qualità delle performance e della partecipazione del pubblico – dichiara Patrick Ioculano, Presidente del C.I.V. Vallecrosia al Centro –. Un ringraziamento speciale va a chi ha lavorato dietro le quinte, agli abitanti del centro storico e all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Fabio Perri, che ci ha patrocinato e sostenuto.”

Anche il Vicepresidente Fabrizio Parola ha voluto ringraziare i commercianti che hanno creduto fin da subito nel progetto, contribuendo al successo della manifestazione. L’evento è stato organizzato dal C.I.V. Vallecrosia al Centro, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vallecrosia e di Visit Vallecrosia, e con il supporto di numerosi partner, sponsor e tecnici locali che hanno reso possibile questa serata all’insegna della magia, dei brividi e della condivisione.