Confcommercio protagonista a Olioliva 2025: tra passeggiate urbane e creatività commerciale

In occasione di Olioliva 2025 la Confcommercio della provincia di Imperia sarà ancora una volta protagonista con i suoi associati per offrire al pubblico uno spaccato delle molte capacità dell’imprenditori a commerciale del territorio imperiese. Non soltanto un mega stand nell’area centrale dell’evento, ma anche una serie di coinvolgenti iniziative.

Fra queste rientra il Trekking Urbano, un’occasione perfetta per camminare, scoprire la Città con occhi nuovi e fare del bene insieme; l’evento è a cura dell’ASD Monesi Young, del Comitato Provinciale UISP di Imperia e della Galleria del Castello supportato dalla Confcommercio della Provincia di Imperia. L’attività verrà svolta domenica 09/11 dalle ore 08.30 alle 10.30.

Non mancheranno inoltre le Vetrine a tema, concorso dedicato all’allestimento delle vetrine degli esercizi commerciale imperiesi a tema “Olioliva”; una giuria selezionata voterà le tre vetrine più originali. La premiazione avverrà presso l’Area Incontri domenica 09 novembre alle ore 14:00.