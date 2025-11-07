 / Eventi

Cibo, musica e divertimento: "Grande Castagnata" ai Salesiani Don Bosco a Vallecrosia (Foto)

In programma catechismo, castagnata e santa messa

Cibo, musica e divertimento. All'oratorio dei Salesiani Don Bosco a Vallecrosia verrà organizzata la "Grande Castagnata".

L'appuntamento sarà il 15 novembre dalle 15.30 alle 19. "Alle 15.30 vi sarà catechismo mentre alle 16.30 inizierà la castagnata" - fa sapere don Mario, viceparroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice.

Un pomeriggio all'insegna del divertimento, della preghiera e della convivialità. "Alle 18 verrà celebrata la santa messa" - svela - "Invitiamo tutta la comunità a partecipare".

Elisa Colli

