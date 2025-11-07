Al via Olioliva 2025, Imperia celebra i 25 anni della festa dell'olio nuovo: un palco per le eccellenze del territorio

Parte oggi, venerdì 7 novembre, Olioliva 2025, che per tre giorni trasformerà il cuore di Imperia in un vivace palcoscenico dedicato all’olio extravergine di oliva ligure e alle eccellenze del territorio. L’evento, giunto al suo 25° anniversario, celebra un quarto di secolo di storia, passione e tradizione olivicola, unendo l’esperienza dei produttori locali alla creatività degli assaggiatori, in una manifestazione che è ormai un punto di riferimento per buongustai, turisti e appassionati di cultura mediterranea.

La giornata di apertura si apre con il convegno delle ore 12 presso lo stand dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria in Banchina Aicardi, dove sarà tracciato il bilancio dell’attività di Euro Cin GEIE, il gruppo di interesse economico che unisce le Camere di Commercio di Riviere di Liguria, Cuneo e Nizza, i Comuni e le Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Interverranno: Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria; Luca Crosetto, Presidente Camera di Commercio di Cuneo; Jean Pierre Sabatini, Presidente della Chambre de Commerce et Industrie di Nizza; e Luca Serale, Vicesindaco di Cuneo.

Alle ore 15.30 è prevista l’inaugurazione ufficiale in Calata G.B. Cuneo, che darà il via alle tre giornate di festa tra sapori, laboratori e intrattenimento. Dal 7 al 9 novembre, le vie e le piazze di Oneglia si animeranno con stand di produttori, degustazioni, laboratori, showcooking e iniziative culturali, offrendo un percorso unico tra gusto e tradizione. Tra le aree tematiche dell’edizione 2025 spiccano: Via Bonfante – La Via dell’Olio, cuore pulsante di Olioliva, con produttori di olio extravergine che propongono oli monovarietali, blend pregiati e interpretazioni innovative della cultivar taggiasca, mini-degustazioni guidate e incontri con i frantoiani; Largo San Francesco – La Piazza dello Street Food, con circa trenta stand aperti fino alle 24:00, un’esplosione di sapori italiani in un’atmosfera conviviale e colorata; Via De Sonnaz – La Via delle Eccellenze Regionali, un viaggio tra le migliori produzioni artigianali italiane; Piazza e Via San Giovanni – La Via del Miele e dei Prodotti da Forno, con mieli monoflora, biscotti, torte, grissini e pane realizzati secondo antiche ricette artigianali; Piazza Doria – La Piazza degli Artigiani del Gusto, esperienze sensoriali con artigiani custodi di tradizioni culinarie locali; Calata Cuneo e Banchina Aicardi – Area Istituzionale ed Eventi, con stand istituzionali, consorzi di tutela, associazioni di categoria, momenti di intrattenimento musicale e culturale e, novità di quest’anno, la partecipazione delle Proloco del territorio; Piazza De Amicis – La Piazza del Gusto, dedicata alle ricette tipiche liguri; Via Belgrano – La Via del Gemellaggio, percorso tra Liguria e Piemonte tra culture e sapori gastronomici; Piazza Dante – L’Anello dei Sapori, itinerario circolare tra produzioni d’eccellenza; e Via Don Abbo – La Via delle Creazioni Artigianali, con artigiani e creativi del territorio che espongono oggetti d’arte e manufatti ispirati alla cultura ligure e mediterranea.

Organizzata dall’Azienda Speciale Riviere di Liguria, in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Imperia, Liguria International, Città dell’Olio, Gal Fish e associazioni di categoria, Olioliva 2025 non è solo una festa, ma una vera e propria promozione della cultura, della gastronomia e dell’identità ligure. Durante i tre giorni, Imperia sarà un teatro di degustazioni guidate, laboratori di cucina, incontri con esperti e chef, musica dal vivo e iniziative culturali che valorizzano il territorio della Riviera di Ponente e le sue eccellenze agroalimentari.

Olioliva offre l’occasione imperdibile di conoscere da vicino la passione "eroica" degli olivicoltori locali, assaggiare oli pregiati e prodotti artigianali e vivere la Liguria con tutti i sensi, celebrando la storia e le tradizioni di un territorio unico che unisce radici storiche e visione innovativa.