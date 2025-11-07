 / Cronaca

Ventimiglia in lutto per la morte prematura di Enrico Sorvillo

Titolare, insieme alla famiglia, del bar-ristorante Azzurro in via Gianchette

Ventimiglia è in lutto per la morte prematura di Enrico Sorvillo, titolare, insieme alla famiglia, del Bar-Ristorante Azzurro in via Gianchette.

Lascia famiglia, parenti e amici tragicamente. La comunità, saputa la notizia, porge sentite condoglianze alla famiglia.

"Enrico lascia un grande vuoto in tutti i suoi cari e nei residenti della zona" - dicono coloro che l'hanno conosciuto - "Era una persona sempre gentile e cordiale, un gigante buono. Ha offerto la sua generosità a molte persone, per decenni è stato un punto di riferimento. Un abbraccio a tutta la famiglia. Fai buon viaggio Enri".

 

