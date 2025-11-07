Maltempo sulla nostra provincia: pioggia fino a 30 mm da stanotte, 'imbiancata' per il monte Saccarello (Foto)

Come era nelle previsioni il maltempo sta colpendo, da questa notte, tutta la provincia di Imperia e gran parte della Liguria. Pioggia non particolarmente forte che, però, continuerà a scendere nel corso della giornata. Al momento (ore 8.30) sono scesi tra i 10 e i 30 millimetri di pioggia con il picco massimo a Sanremo.

E, mentre sulla costa piove, in quota si registra la prima neve della stagione. I fiocchi bianchi sono scesi sul monte Saccarello ma sulle vette più alte del basso Piemonte (in particolare a Limone) il paesaggio è già quasi natalizio. Una giornata di maltempo che sta creando qualche problema di traffico nei centri urbani dove, ovviamente, chi solitamente si sposta in scooter ha dovuto optare per l’auto, creando qualche ingorgo.

La situazione meteo non cambierà almeno fino al primo pomeriggio. Ma attenzione perché, anche nel corso della serata, potranno verificarsi nuove precipitazioni in diverse zone della provincia. Una volta allontanata la perturbazione in atto sul Nord Ovest della penisola, il tempo migliorerà decisamente e, chi ha scelto l’estremo ponente per un weekend di relax, troverà due belle giornate.

Sul fronte delle temperature, quelle odierne saranno ‘schiacciate’ tra minime e massime (tra 13 e 15 gradi) mentre, da domani a lunedì, tenderanno a calare quelle minime e, grazie all’insolazione, cresceranno un pochino quelle massime.