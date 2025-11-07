 / Attualità

Riviera Trasporti, ultimi giorni per candidarsi alla selezione specialisti tecnico-amministrativi

Scade lunedì 10 novembre alle ore 12:00 il termine per presentare domanda

Lunedì 10 novembre  alle ore 12:00 scadranno i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica n. 2/25, finalizzata all’assunzione di personale con il profilo professionale di “specialista tecnico amministrativo”, inquadrato al paragrafo 193 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri.

La figura selezionata sarà destinata all’ufficio programmazione e turni, un settore strategico per l’organizzazione e l’efficienza del servizio di trasporto pubblico locale. Si tratta di un’opportunità professionale rivolta a candidati in possesso di una laurea triennale in ingegneria e della patente di guida di categoria B, requisiti fondamentali per accedere alla fase di valutazione.

Tutti i dettagli relativi alla procedura di selezione, inclusi i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda e le tempistiche, sono disponibili sul sito ufficiale di Riviera Trasporti, nella sezione “Società Trasparente” alla voce “Bandi di concorso”, sotto il titolo “Procedura di selezione per specialista tecnico-amministrativo 2-2025”.

Riviera Trasporti invita gli interessati a consultare attentamente l’avviso e a presentare la propria candidatura entro la scadenza indicata, sottolineando l’importanza di rispettare i termini e le modalità previste per garantire la validità della domanda.

