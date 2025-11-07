Doppia presentazione all'Atl del Cuneese: Aj a Caraj e Sagra della Bagna Caôda e BEE, Sapori di Montagna [VIDEO]

Fervono i preparativi per due importanti manifestazioni in programma nell'Autunno con Gusto Cuneese: Aj a Caraj, Quando la Festa sa di aglio in programma a Caraglio e BEE! Sapori di montagna in programma a Villanova Mondovì.

BEE - Sapori di montagna inaugura il calendario di appuntamenti martedì 11 novembre con un interessante e curioso abbinamento: il Saké e i formaggi di montagna. Tanti gli appuntamenti in programma nei giorni successivi, che condurranno al clou della manifestazione in programma per il fine settimana di metà novembre: laboratori per la produzione casearia, cene a tema, giochi e attività per bambini, anche in compagnia di ovini e dei simpatici lama. Sabato 15 novembre è in programma la Cena Sarda, celebrazione del gemellaggio con la provincia di Sassari rappresentata da un'azienda agricola di riferimento per il mondo ovi caprino e dallo chef Ario Tomasetti. Domenica le vie e le piazze del centro si vestiranno a festa con bancarelle di produttori agricoli e artigianali e con l'arrivo di oltre trecento capi di bestiame in arrivo in paese. Tra le collaborazioni di rilievo: lo Showcooking delle Marittime in programma domenica 16 novembre alle 12.00, a cura delle Aree Protette delle Aree Marittime, e DegustaBee, degustazione di formaggi del territorio a cura di Coldiretti.

Aj a Caraj torna a Caraglio con la sua formula consolidata: sabato 15 e domenica 16 novembre i produttori locali porteranno l'Aglio di Caraglio e l'Aglio storico di Caraglio nelle vie del centro, per un appuntamento che profuma di tradizione. L'Aglio di Caraglio è noto per le sue caratteristiche di delicatezza e di digeribilità e rappresenta un ingrediente imprescindibile per la tradizionale Bagna Caöda che verrà proposta nei tradizionali fujot il sabato sera e la domenica a pranzo (qui, con due turni, prenotazione consigliata). Tanto aglio, ma anche bancarelle di produttori locali, artigianato ed espositori tipici; la domenica vedrà protagonisti la castagnata della Pro Loco e i balli occitani con Daniela Mandrile.

I programmi completi degli eventi sono consultabili sulla sezione Autunno con Gusto di www.visitcuneese.it .

