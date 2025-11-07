Camporosso, parcheggio di piazza D'Armi riqualificato: sabato 8 novembre la riapertura

Il parcheggio di piazza D'Armi a Camporosso è pronto. Domani verrà inaugurato alla presenza di autorità civili, militari e della cittadinanza.
"I lavori di riqualificazione del parcheggio di piazza D’Armi sono stati quasi interamente ultimati" - annuncia il sindaco Davide Gibelli - "Domani, sabato 8 novembre, alle 11:30, si terrà il taglio del nastro che sancirà la riapertura ufficiale dell’area".
I cittadini di Camporosso mare potranno così nuovamente usare i posti auto per la sosta delle proprie autovetture. "A partire dalle 12, il parcheggio sarà nuovamente accessibile per la sosta delle vetture" - fa sapere il primo cittadino.