Sanremo, "situazione di degrado e pericolo dall'ex Pagoda": la segnalazione dei residenti (Foto)

"Si è creata una situazione di degrado, sporcizia e pericolo nell'area tra l'ex ristorante-pizzeria Pagoda, accanto al Carrefour, e un supermercato gestito da cinesi nei pressi di Pian di Poma a Sanremo. E' necessario un intervento" - segnalano gli abitanti esasperati.

"Da un po' di tempo, in quell'area, si sono stanziate diverse persone che vivono e dormono anche sul tetto dell'attività commerciale gestita da cinesi occupando auto abbandonate" - fanno sapere i cittadini - "Prima c'erano due persone che dormivano in un'auto, poi sono diventate quattro, col tempo sei e adesso c'è addirittura un'allegra comitiva di presunti rom, che vivono e dormono in una roulotte, in macchine in stato di abbandono sul solettone e in una specie di serra abbandonata che si trova lì accanto. Le persone lasciano la spazzatura ovunque, non essendoci bidoni della raccolta differenziata, inoltre, quotidianamente topi e gabbiani distruggono i sacchetti dei rifiuti sparpagliando la spazzatura lungo tutta la strada".

"Si è creata una situazione di degrado e pericolo" - mettono in risalto - "Inoltre, soprattutto alla sera e al pomeriggio tardi, visto che ora diventa buio presto, vedere dagli otto ai quindici uomini che vivono nel degrado desta un po' di timore, disagio e paura tra i passanti, in particolar modo giovani e donne. La situazione è stata segnalata a diverse forze dell'ordine ma per ora nulla è cambiato".