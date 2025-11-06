Sanremo: rinvio dello spettacolo di Max Giusti all'Ariston, nuova data il 22 maggio 2026

Lo spettacolo di Max Giusti, inizialmente previsto per sabato 9 maggio 2026, è stato ufficialmente rinviato a venerdì 22 maggio 2026. La comunicazione arriva dagli organizzatori dell’evento, che confermano lo slittamento per motivi logistici non dipendenti dalla volontà dell’artista.
Il nuovo appuntamento vedrà Giusti tornare sul palco con il suo inconfondibile stile, tra comicità, imitazioni e riflessioni pungenti sulla quotidianità. Il pubblico potrà dunque godersi lo show con appena due settimane di attesa in più, senza alcuna variazione nel programma previsto.
Importante sottolineare che tutti i biglietti già acquistati per la data del 9 maggio restano validi per la nuova data del 22 maggio. Gli spettatori non dovranno effettuare alcuna modifica o richiesta di sostituzione: basterà presentarsi con il titolo d’ingresso originario.