Olioliva 2025: Regione Liguria in prima linea per l’agroalimentare e il territorio

Domani, venerdì 7 novembre, il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, l’Assessore regionale all’Urbanistica e alla Tutela del paesaggio Marco Scajola saranno presenti all'inaugurazione ufficiale di "Olioliva 2025", la manifestazione dedicata all’olio extravergine di oliva e alle eccellenze agroalimentari liguri, in programma a Imperia dal 7 al 9 novembre 2025. A seguire, alle ore 16:30, presso lo stand della Regione Liguria, il vicepresidente Piana parteciperà a un punto stampa con la consegna della statua IGP da parte di Confindustria.

Alle ore 17:00 il vicepresidente prenderà parte al punto stampa del GAL. Alla stessa ora l’assessore Scajola parteciperà all’evento “Dall’olivo alla bellezza: cosmesi sostenibile e territorio” organizzato dal Polo Tecnologico Imperiese nel Padiglione istituzionale e dei laboratori. Alle ore 18:00, Piana e Scajola parteciperanno presso la Galleria del Castello in Piazza San Francesco all’evento organizzato da Confagricoltura Liguria, nell’ambito della mostra di Lorenzo Crivellaro. La serata proseguirà con la “Festa dell’Olio Nuovo 2025”.

Sabato 8 novembre, alle ore 10:30, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, è previsto un punto stampa, cui seguirà l’intervento del vicepresidente Piana al convegno “Identità e futuro dell’oliva da tavola: la forza dei IGP”, a cura della Camera di Commercio Riviere di Liguria e della Regione Liguria. Alle 12:30 l'assessore Lombardi sarà nell'Area Incontri di Calata Cuneo per l'Accordo di collaborazione tra Regione Liguria e Regione Piemonte per una strategia condivisa di valorizzazione turistica; alle 15:30 parteciperà all'incontro "Focus Turismo: tra gli ulivi e i tulipani" curato da Regione Liguria, CCIA Riviere di Liguria, DMO Riviera dei Fiori, nello stand Azienda Speciale in Banchina Aicardi.

Alle ore16:00 il vicepresidente Piana prenderà parte al convegno “Le nuove sfide dell’olivicoltura ligure: dal cambiamento climatico alle opportunità dei IGP”, organizzato da CIA Imperia, presso l’area incontri di Calata Cuneo.

Domenica 9 novembre, alle ore 14:00, l’assessore Scajola prenderà parte alla premiazione del concorso vetrine a cura di Confcommercio e Confesercenti presso l’Area Incontri di calata Cuneo.

A seguire, alle ore 15, Scajola parteciperà alla premiazione del Concorso Fotografico “L’olio: dalla pianta alla tavola” a cura del Circolo Castelvecchio e dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria presso la biblioteca civica Lagorio.