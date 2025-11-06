Orientamenti compie trent’anni: quattro giorni di incontri, esperienze e futuro ai Magazzini del Cotone di Genova

Quattro giorni, duecento incontri, centocinquanta espositori e migliaia di giovani attesi, il Festival Orientamenti spegne trenta candeline e torna dal 18 al 21 novembre ai Magazzini del Cotone di Genova con un programma che vedrà protagonisti studenti e "Dreamers", dall'astrofisica Amalia Ercoli Finzi al maestro pasticcere Iginio Massari e la giornalista Giovanna Botteri. Per celebrare il traguardo dei trent’anni, la manifestazione si estende per la prima volta a quattro giornate, così da rispondere al crescente numero di richieste.

L'intervista all'assessore alla Formazione di Regione Liguria Marco Scajola

Organizzato da, il Festival rappresenta il culmine di un grande percorso formativo attivo 365 giorni l’anno, a sostegno delle scelte degli studenti e delle famiglie. L’edizione 2025 si preannuncia come la più ricca di sempre, con oltre 4.000 mq di area espositiva distribuiti aie negli spazi del cinema The Space. Durante la manifestazione sarà presentata l’intera offerta formativa post scuole medie, dai percorsi secondari di secondo grado e IeFP – valorizzati dalle competizioni WorldSkills – fino alla formazione terziaria con Università, ITS Academy e AFAM. Ampio spazio sarà dedicato anche alle opportunità del mondo del lavoro grazie alla presenza di numerose aziende e istituzioni del territorio. Enti partner di Orientamenti sono l’, l’, il, la, il Sistema IeFP ligure e il Sistema ITS ligure.

"Orientamenti è da trent’anni un contenitore centrale per la nostra Liguria – dichiara l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola –. Grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo, la Regione Liguria continua a investire in modo concreto nelle persone. Dal 2022 ad oggi abbiamo investito oltre 280 milioni di euro, coinvolgendo più di 55mila liguri in progetti di formazione, lavoro e inclusione sociale. Tra questi c’è, ovviamente, anche Orientamenti. L’edizione 2024 del Festival di novembre ha registrato oltre 120mila presenze, un risultato straordinario che conferma il valore e l’impatto di questa manifestazione, ormai riconosciuta come un punto di riferimento nazionale per l’orientamento, la crescita personale e le politiche giovanili. Vogliamo parlare ai giovani, offrire loro prospettive e strumenti per scegliere con consapevolezza il proprio percorso. Avremo ospiti importanti pronti a condividere esperienze e ispirazioni. Orientamenti è oggi un evento di rilievo nazionale, capace di coinvolgere ragazzi da tutta Italia e di accompagnarli nella costruzione del loro futuro".

Il Festival si aprirà con tre figure simbolo che testimoniano i percorsi tematici dell’edizione: l’astrofisica Amalia Ercoli Finzi per "Stem", dedicato alle scienze, alla tecnologia, alla matematica e alle nuove sfide dell’innovazione; la giornalista Giovanna Botteri per "Human", che mette in luce le competenze umanistiche, artistiche, linguistiche e sociali; e il maestro pasticcere Iginio Massari per "Hands", incentrato sul saper fare, la creatività e l’intelligenza delle mani. Accanto a loro porteranno la propria testimonianza altri “Dreamers” di spicco, tra cui lo psicanalista Massimo Recalcati, lo scrittore Alessandro D’Avenia, i campioni di pallavolo Stella Nervini e Andrea Lucchetta e l’atleta paralimpico Francesco Bocciardo.

Di particolare rilievo le presenze istituzionali: il ministro Paolo Zangrillo con un evento sul lavoro nella Pubblica Amministrazione, la ministra Alessandra Locatelli con un focus su disabilità e inclusione lavorativa, la viceministra al Lavoro Maria Teresa Bellucci, il giudice della Corte Costituzionale Roberto Cassinelli con una lectio magistralis e il presidente dell’Autorità Garante della Privacy Pasquale Stanzione. Convegni, workshop e laboratori saranno inoltre promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero della Pubblica Amministrazione, da ISTAT, Inapp, Sviluppo Lavoro Italia e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al fianco delle istituzioni sarà presente anche il Giffoni Film Festival, con il suo contributo creativo e culturale.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.orientamenti.regione.liguria.it, dove studenti e famiglie possono prenotarsi agli eventi e comporre il proprio percorso personalizzato.

(video Marco Ausenda)

