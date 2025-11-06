Case popolari: Arte Imperia ha dato il via i nuovi bandi nei comuni della nostra provincia, tre i bacini previsti

al 16 dicembre 2025 i cittadini residenti nei Comuni del Ponente ligure avranno la possibilità di presentare domanda per ottenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica. È infatti aperto il nuovo Bando di Assegnazione che coinvolge diversi centri della provincia di Imperia. I Comuni interessati dall’iniziativa sono Ventimiglia, Apricale, Bajardo, Bordighera, Camporosso, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna e Vallecrosia. Una rete territoriale ampia e diversificata, che comprende sia piccoli borghi dell’entroterra sia realtà urbane costiere.

La misura rappresenta un’importante opportunità per chi si trova in condizioni economiche o abitative difficili, alla ricerca di una sistemazione sicura e dignitosa. Le graduatorie definitive – pubblicate da tempo per alcuni Comuni del bacino – verranno ora aggiornate attraverso la nuova procedura aperta. I cittadini potranno consultare il Bando (cliccando QUI) e scaricare la Domanda di partecipazione (QUI) tramite i canali istituzionali dei Comuni e dell’A.R.T.E. Imperia, l’ente che gestisce le assegnazioni e che fornirà anche assistenza per aggiornamenti e chiarimenti legati alle graduatorie.

Per ogni Comune incluso nel bacino, sono disponibili specifiche comunicazioni pubblicate nel novembre 2022, riferite alle precedenti procedure di assegnazione. Oggi si apre la possibilità di aggiornare la propria posizione o presentare una nuova candidatura. Nel Ponente ligure, come nel resto della regione, l’emergenza abitativa continua a essere una priorità sociale. L’apertura di questo nuovo bando conferma l’impegno delle istituzioni nel supportare le fasce più vulnerabili della popolazione e nel preservare la coesione delle comunità locali.