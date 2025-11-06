Badalucco, variante al progetto dell’area servizi accanto al futuro Museo Archeologico: lavori migliorati senza aumenti di spesa

E' stata approvata a Badalucco la perizia di variante per i lavori di realizzazione dell’area servizi a supporto dei poli turistico-culturali e del nascente Museo Archeologico Ligure “Mary Crowfoot”. La modifica del progetto, votata all’unanimità nell’ultima seduta, consente di migliorare l’intervento in corso senza aumentare il costo complessivo dell’opera, che resta di 249.892,47 euro.

L’area di cantiere, legata a un progetto finanziato con il Fondo Strategico Regionale, ha già visto l’avvio dei lavori affidati alla ditta Zanotto Marco Srl di Sanremo. La nuova variante nasce dall’esigenza, emersa in corso d’opera, di rafforzare ulteriormente la sicurezza delle strutture e di risolvere alcune criticità impreviste, mantenendo però invariata la finalità dell’intervento: creare uno spazio attrezzato a servizio del centro storico e del futuro museo dedicato alla celebre archeologa britannica che visse e studiò a Badalucco.

Le modifiche riguardano alcune lavorazioni aggiuntive concordate con la Direzione dei Lavori, ritenute necessarie per garantire una migliore qualità del manufatto e la piena rispondenza agli obiettivi del progetto. Nonostante l’aumento delle opere richieste, l’importo a carico dell’impresa, grazie alle economie di gara generate dal ribasso, rimane entro i limiti di legge e non comporta extra-costi per il Comune.

Il maggiore importo riconosciuto alla ditta ammonta infatti a 18.074,73 euro più IVA, ma trova copertura nelle somme già disponibili all’interno del quadro economico. Il nuovo valore contrattuale aggiornato risulta pari a 157.833,86 euro oltre IVA. Il Sindaco Matteo Orengo e la Giunta hanno sottolineato che si tratta di variazioni migliorative che non alterano l’impostazione del progetto originario e permettono di proseguire in modo più efficace verso il completamento dell’opera. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, così da non rallentare i lavori già in corso.

La nuova area servizi sarà un tassello importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico di Badalucco, contribuendo a rendere ancora più attrattiva la parte storica del borgo e preparando il terreno all’apertura del Museo Archeologico dedicato a Mary Crowfoot.