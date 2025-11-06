Sanremo acquisisce un’opera di Antonio Rubino: “Il Re dei funghi” entra al Museo Civico di Palazzo Nota

E' stato approvato dall'amministrazione comunale l’acquisto di una nuova opera del celebre artista sanremese Antonio Rubino, confermando l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione del patrimonio culturale locale. E' infatti stato dato il via libera all’acquisizione del dipinto Il Re dei funghi per un valore di 4.900 euro. L’opera proviene dalla collezione privata di Guido Spagnoli e sarà presto esposta presso il Museo Civico di Palazzo Nota, che già dedica a Rubino un importante spazio museale recentemente ampliato con due nuove sale. L’artista, illustratore iconico del Corriere dei Piccoli, pittore, scenografo e scrittore, è riconosciuto come una delle figure più versatili del panorama artistico italiano del Novecento.

L’acquisto è motivato dalla volontà di potenziare le collezioni civiche con opere strettamente legate alla storia e all’identità della città. Il Re dei funghi è stato sottoposto a perizia dal dottor Alessandro Giacobbe, consulente tecnico del Tribunale di Imperia, che ne ha attestato autenticità e qualità artistica. Il dipinto si trova complessivamente in buono stato di conservazione, richiedendo solo un intervento di pulitura superficiale. L’operazione si inserisce nelle linee programmatiche di mandato 2024-2029, che pongono tra gli obiettivi centrali dello sviluppo culturale la valorizzazione del patrimonio storico-artistico cittadino e in particolare dell’eredità di Rubino. Il finanziamento avverrà tramite il Bilancio di Previsione 2025, all’interno dei fondi destinati alla cultura.

"Questa nuova acquisizione – sottolinea l’Amministrazione – rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dell’offerta museale e nella promozione delle eccellenze artistiche di Sanremo". Con l’ingresso di Il Re dei funghi, il percorso espositivo dedicato all’artista si arricchirà di un pezzo importante per comprendere ancora meglio la sua produzione figurativa e la sua fantasia visionaria. L’opera di Rubino, destinata a diventare un nuovo punto di interesse del Museo Civico, rappresenta un tributo alla storica relazione tra l’artista e la sua città natale, contribuendo al rilancio culturale di Sanremo.

“Come Amministrazione comunale stiamo procedendo ad implementare il patrimonio culturale cittadino e a valorizzare le collezioni civiche in campo storico e artistico, prediligendo quelle opere che attestano il legame con Sanremo – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali - Antonio Rubino, pittore, scrittore, scenografo e celebre illustratore del Corriere dei Piccoli, è riconosciuto come uno tra i più grandi artisti italiani del Novecento. Alle sue opere è dedicata un’intera sezione del Museo Civico recentemente arricchita con l’apertura di due nuove sale”.

Intanto, sempre in ambito culturale, la giunta ha anche approvato l’attivazione del portale MLOL (MediaLibraryOnLine). Si tratta della principale piattaforma italiana per il prestito e la consultazione di risorse digitali destinate alle biblioteche. “Questa adesione consentirà alla nostra biblioteca civica di ampliare l’offerta culturale, integrando il patrimonio librario tradizionale con risorse digitali accessibili da parte degli utenti”, spiega l’assessore Dedali.