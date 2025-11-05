Ventimiglia: un nuovo laboratorio di uncinetto per creare l’albero di Natale di Piazza San Michele

Un progetto che unisce creatività, socialità e spirito natalizio: nasce con queste premesse il nuovo laboratorio di uncinetto attivato a Ventimiglia Alta, negli spazi della Biblioteca Civica Aprosiana. Un’iniziativa originale che mira a realizzare lo speciale albero di Natale che, durante le festività, illuminerà Piazza San Michele nel cuore del centro storico.

L’idea, promossa dall’associazione Ventimiglia tra le porte antiche, è aperta a tutti: esperti, appassionati e anche chi non ha mai preso in mano un uncinetto. L’obiettivo è ambizioso ma raggiungibile grazie al lavoro di gruppo: creare circa mille mattonelle all’uncinetto che andranno a comporre la grande installazione natalizia.

Oltre alla finalità pratica, il laboratorio si distingue per il forte valore sociale e culturale. Partecipare significa condividere tempo e creatività, ridurre lo stress, riscoprire il piacere di creare con le proprie mani e, soprattutto, fare comunità. Il tutto in una cornice d’eccezione: una sala riservata del prestigioso Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, messa a disposizione dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

L’iniziativa ha ricevuto il pieno sostegno dell’assessore alla Cultura, dott.ssa Serena Calcopietro, che ha riconosciuto nel progetto un’importante opportunità di aggregazione e valorizzazione della tradizione artigianale.

Gli incontri si svolgono indicativamente ogni lunedì e venerdì, dalle 15:00 alle 17:45, e sono aperti a chiunque desideri contribuire alla realizzazione di un simbolo natalizio che sarà frutto dell’impegno di tutta la comunità. Un modo speciale per prepararsi alle festività, puntando su creatività, cultura e condivisione: così a Ventimiglia l’uncinetto diventa arte pubblica e occasione di incontro.