Ventimiglia, al via il 'Progetto Fiducia'. Di Muro: "Attività di prevenzione e dissuasione"

Controlli mirati negli esercizi commerciali del centro di Ventimiglia e delle zone periferiche, inclusa l’area mercatale, per garantire una presenza rassicurante. Ha preso il via il nuovo 'Progetto Fiducia”, l’iniziativa lanciata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia su indicazione della Questura di Imperia in risposta alla crescente pressione criminale che, negli ultimi anni, ha colpito gli esercenti su tutto il territorio nazionale, bersaglio di furti, danneggiamenti e atti intimidatori.

"Ringrazio il Questore di Imperia e il Dirigente del commissariato di Ventimiglia per l’avvio del 'Progetto Fiducia', un’importante iniziativa di presidio quotidiano del centro cittadino nelle ore tardo-pomeridiane e serali" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "L’attività, rivolta in particolare alla vigilanza delle attività commerciali nella delicata fase di chiusura, ha una forte valenza di prevenzione e dissuasione rispetto a possibili aggressioni, furti o rapine".

"Si tratta di un intervento che accoglie un’esigenza più volte manifestata dall’Amministrazione, dai commercianti e dalle loro associazioni, a tutela dei lavoratori e degli avventori dei locali" - sottolinea il primo cittadino - "Rivolgo, quindi, un sentito ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti, alle forze dell’ordine e, in particolare, alla nostra polizia locale per il contributo prezioso in questa azione di protezione dei nostri concittadini nelle ore di maggiore vulnerabilità".