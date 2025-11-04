Maria Teresa Canessa è il nuovo Vicario del Questore di Imperia

Presso la Questura di Imperia è stata ufficialmente presentata la dott.ssa Maria Teresa Canessa, che assume il ruolo di Vicario del Questore.

La nomina segna un momento significativo per l’amministrazione della sicurezza pubblica nella provincia, grazie all’arrivo di una figura di alto profilo e comprovata esperienza nel panorama della Polizia di Stato.

La dott.ssa Canessa ha alle spalle una carriera ricca di incarichi dirigenziali, durante i quali ha saputo distinguersi per competenza, rigore professionale e profonda attenzione alle dinamiche territoriali. Il suo percorso è stato caratterizzato da un costante impegno nel rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, promuovendo una visione della sicurezza come bene condiviso e partecipato.

Con il suo ingresso nella Questura di Imperia, la dott.ssa Canessa sarà chiamata a svolgere funzioni di coordinamento e supporto all’azione del Questore, contribuendo alla gestione delle attività istituzionali con uno sguardo attento alle esigenze della comunità locale. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per l’intero apparato della sicurezza imperiese, in un momento storico in cui la capacità di ascolto, la prontezza operativa e la sensibilità istituzionale sono elementi fondamentali per affrontare le sfide del territorio.

La presentazione ufficiale ha sottolineato la volontà della Questura di rafforzare il proprio assetto organizzativo, puntando su figure di alto profilo e grande esperienza. La dott.ssa Canessa, con il suo bagaglio professionale e umano, si inserisce perfettamente in questa visione, pronta a mettere le proprie competenze al servizio della collettività e a collaborare con le diverse articolazioni istituzionali per garantire un presidio efficace e costante della legalità.